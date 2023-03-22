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Kimse ne olduğuna anlam veremedi! Son derece nadir görülüyor... 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

22.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk'ta bir trol teknesinde çalışan derin deniz balıkçısı Roman Fedortsov, nadir bir derin deniz köpek balığı türü olan goblin köpek balığı avladı. Fedortsov köpek balığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kimse ne olduğuna anlam veremedi! Son derece nadir görülüyor... 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk'ta bir trol teknesinde çalışan derin deniz balıkçısı Roman Fedortsov, hayatını bilinmeyen yaratıkları aramaya adadı. Denizaltındaki garip yaşam formlarını bulabilmek için dalışlar gerçekleştiren Federtsov’un son keşfi ise goblin köpek balığı oldu. Federtsov’un son keşfine dair yaptığı sosyal medya paylaşımı kısa süre içinde gündem yarattı.

HAYATTA KALAN SON ÜYESİ

köpekblığı

Goblin köpek balıkları, 125 milyon yıllık bir köpek balığı soyu olan Mitsukurinidae ailesinin hayatta kalan tek üyesi olarak biliniyor. Federtsov tarafından çekilen görüntülerde köpek balığının uzun burnu ve keskin dişleri olduğu görüldü. Goblin köpek balıklarına dair verilen bilgilerde bu türün okyanusun dibinde yaşadığı ve ağırlığının 460 kilograma kadar çıkabildiği belirtildi. Çoğunlukla Japonya kıyılarında görülürler ve adlarının Japon folklorundaki efsanevi goblinlere benzerliklerinden kaynaklandığına inanılır.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya köpek balığı

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