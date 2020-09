Kimse onun avı olmak istemez: The Witcher konusu ve oyuncuları

The Witcher kitap uyarlaması bir yapım ve Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli serisine dayanıyor. İlk aşamada yapımcılar bir film projesi üzerinde çalışmaya başlasalar da The Witcher serisi 8 kitaptan oluştuğu için film yerine dizi çekmeye karar verdiler. Böylece The Witcher Netflix ile yolculuğuna başladı. The Witcher cast seçimi, kitap serisinden başarıyla uyarlanan senaryosu, Macaristan, Avusturya, Polonya ve Kanarya Adaları gibi farklı bölgelerde çekilen sahneleriyle henüz yayınlanmaya başlamadan adından epey söz ettirmeyi başardı. Hatta bu sayede, daha ilk sezon çıkmadan 2. sezonu için onay aldı. Siz de The Witcher konusu ve oyuncuları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız hazırladığımız yazıyı okuyabilirsiniz! The Witcher hikayesi; doğaüstü güçleri olan bir canavar avcısına, ailesi tarafından hor görülen bir büyücüye ve görülenden çok daha güçlü olan bir prensese odaklanıyor. İzleyicilerde büyük bir kafa karışıklığı yaratabilecek kadar karmaşık bir zaman çizgisinde ilerleyen yapım, bu noktayı ancak ilk sezonun sonlarına doğru açıklığa kavuşturuyor. Böylece parçaları birleştirmeyi sevenler tarafından çok seviliyor.

The Witcher Dizisi Konusu IMDb'den aldığı 8.2 puanla ne kadar başarılı olduğunu kanıtlayan dizinin konusuna geçmeden önce "The Witcher ne demek?" sorusuna cevap vermemiz gerekir. Cadı anlamına gelen The Witcher, dizide mutasyona uğramış insanları, özellikle Geralt of Rivia ismiyle de bilinen Rivyalı Geralt'ı ifade etmek için kullanılıyor. Witcherlar diğer insanlara göre daha hızlı, daha güçlü ve dayanıklılar. Görevleri ise canavarları avlamak! The Witcher dizi konusu itibarıyla oldukça ilgi çekici. Hikaye, Kıta olarak adlandırılan yerde geçiyor ve burası farklı krallıklardan oluşuyor. Kıta'nın en tehlikeli sakinleri ise doğaüstü yaratıklar değil, insanlar! Kıta'yı katliamlarla dolu büyük büyük bir savaş sararken Rivyalı Geralt, Prenses Ciri ve Vengerbergli Yennefer arasındaki bağ, büyük maceralara yol açıyor. Her şeyini kaybeden bu üç karakter, hikaye boyunca hem kim olduklarını anlamaya hem de birbirlerini bulmaya çalışıyor. Ancak kaderin onlar için çok farklı planları var. The Witcher Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Rivyalı Geralt (Henry Cavill) The Witcher karakterleri arasında belki de en ilginç olanı, uzun beyaz saçlarıyla dikkat çeken Rivyalı Geralt! Normal bir insan olarak dünyaya gelen Geralt, annesi tarafından terk edildikten sonra maruz kaldığı iksirler ve büyü yüzünden mutasyona uğrar. The Witcher Geralt karakterini oldukça güçlü biri olarak yansıtır. Hatta, bu karakter basit ama etkili büyüler yapabilir. Üzerinde yapılan deneyler onu acıya karşı dayanıklı kılar ve hastalıklar ile zehirlere karşı bağışıklık kazandırır.

Zaman zaman The Witcher olarak da anılan Geralt, canavarları avlayarak dünyayı insanlar için daha güvenli bir yer haline getirse de mutasyona uğramış biri olduğu için kimse tarafından sevilmez. Bu sebeple sert bir duruşu var ve aslında iyi bir kalbi olsa da bunu belli etmekten pek haz etmez. The Witcher Renfri ile karşılaştığında bu güzel ve gizemli kadın Geralt'a ormandaki kızın onun kaderi olduğunu söyler. Ancak bu sözcükler Geralt için bir anlam ifade etmez. Peki, kadere inancı olmayan Rivyalı Geralt ne olduğunu anlamadığı kaderini kabullenebilecek mi? Henry Cavill The Witcher dizisinde rol almadan önce Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice ve Justice League filmlerinde Superman karakterini canlandırdı. Yakın zamanda çıkacak olan Enola Holmes filminde ise Sherlock olarak yer alacak. Prenses Ciri (Freya Allan) Rivyalı Geralt'a "Şaşırma Hakkı" ile bağlı olan Cintralı Aslan Yavrusu lakaplı Ciri, Cintra Krallığı'nın prensesi ve tek varisi. 5 yaşına girmeden annesi ve babasını kaybettiği için anneannesi Kraliçe Calanthe tarafından büyütülür. Calanthe, Ciri'ye Şaşırma Hakkı'ndan hiç söz etmese de beyaz saçlı bir Witcher'ın bir gün onu almaya geleceğini söyler. Ancak Nilfgaard isimli krallık, Cintra'ya savaş açınca Kraliçe Calanthe, Prenses Ciri'ye Rivyalı Geralt'ı bulmasını söyler ve onu kaleden gönderir. Ancak Ciri için değil Witcher'ı bulmak, hayatta kalmak bile imkansız gibidir.

Sapsarı saçlarıyla ve mavi gözleriyle dikkat çeken Ciri, sevdiklerine karşı oldukça sadık. Ancak bir prenses olarak güvenli bir ortamda büyüdüğü için bir o kadar da toy. İnatçı, kararlı bir kişiliği var ve tüm sevdiklerini kaybetse bile devam edebilecek kadar güçlü. Peki, herkes onun peşine düşmüşken hayatta kalmayı başarabilecek ve Witcher'ı bulabilecek mi? The Witcher Ciri karakterini canlandıması için Freya Allan'ı seçerek oldukça başarılı bir tercih yapmış! The Witcher dizisi oyuncuları arasında en gençlerinden biri olan Allan, Into The Badlands ve The War of the Worlds yapımlarında birer bölüm rol almıştı. Vengerbergli Yennefer (Anya Chalotra) "Yennefer kimdir?" sorusunun cevabını mı merak ediyorsunuz? O The Witcher'ın en karmaşık karakterlerinden biri! Doğuştan gelen kamburluğu ve problemli çene yapısı sebebiyle insanların "domuz" diye seslendiği Yennefer, bu sebeple trajik bir çocukluk geçirir. Ailesi bile onu kötü davranır. Hatta, babası onu birkaç altın karşılığında satar. Ancak onu satın alan kişiler Yennefer'a büyü yapmayı öğretince bu onun için yeni bir başlangıç olur. Bu sayede inanılmaz bir güç elde eder; ancak asla tatmin olmayan yapısı onu bir takasa zorlar ve ileride çok ihtiyaç duyacağı bir şeyi feda eder. Peki, bu anlaşmayı tersine çevirebilecek mi?