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  4. Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'den yaz pozları! "Hiç yaşlanmamış"

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'den yaz pozları! "Hiç yaşlanmamış"

24.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emrah ile kamera karşısına geçtiği Kınalı Kar ile hafızalara kazınan ve 2000'li yıllara damga vuran Özlem Conker sosyal medya hesabından yaz pozlarını paylaştı. Bir döneme damga vuran Conker'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Kınarlı Kar adlı diziyle birlikte oyunculukta çıkış yakalayan Özlem Conker bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 1996 yılından bu yana oyunculuk sektörünün içinde bulunan Özlem Conker son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Kadınefendi karakterine hayat vermişti.

2000'li yıllara damga vuran Özlem Conker şimdilerde 50 yaşında. Emrah ile karşılıklı rol aldığı diziyle hafızalara kazınan güzel isim tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Özlem Conker'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. Adeta yıllara meydan okuyan oyuncu mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

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Özlem Conker'in paylaşımlarına "Yıllar sizi es geçmiş'', "Hiç yaşlanmamışsın", Bu nasıl 50 ya" yorumları geldi.

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