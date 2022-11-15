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  4. Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şoke etti! Gören aynı şeyi söyledi

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şoke etti! Gören aynı şeyi söyledi

15.11.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Mustafa Avkıran, Nurseli İdiz, Murat Daltaban ve Mahir İpek gibi isimlerin paylaştığı Kınalı Kar dizisinde 'Nazar' karakterine hayat veren güzel oyuncu Özlem Conker, son haliyle şaşırttı. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncuya övgü yağdı.

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şoke etti! Gören aynı şeyi söyledi

En son Payitaht Abdülhamit dizisinde rol alan Özlem Conker, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Özlem Conker'i görenler ''Kim inanır 50'ye merdiven dayadığına'' ve ''Yıllar sizi es geçmiş'' gibi yorumlarda bulunuyor.

1996 yılında Metin Özülkü'nün Seninle Olmak Var Ya klibinde oynayan Özlem Coner, 1 yıl sonra Beyaz Savaş dizisinde rol aldı. Bizim Ev ve Aynalı Tahir gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Özlem Conker, Kınalı Kar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Conker, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Ece Uslu, Şerif Sezer ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Karagül dizisiyle de beğeni toplamıştı.

İŞTE ÖZLEM CONKER'İN SON HALİ

Şimdilerde 49 yaşında olan Özlem Conker'e zaman işlemiyor.

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Takipçileri, sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan güzel oyuncunun genç kaldığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi


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