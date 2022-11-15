Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker son haliyle şoke etti! Gören aynı şeyi söyledi

En son Payitaht Abdülhamit dizisinde rol alan Özlem Conker, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Özlem Conker'i görenler ''Kim inanır 50'ye merdiven dayadığına'' ve ''Yıllar sizi es geçmiş'' gibi yorumlarda bulunuyor.

1996 yılında Metin Özülkü'nün Seninle Olmak Var Ya klibinde oynayan Özlem Coner, 1 yıl sonra Beyaz Savaş dizisinde rol aldı. Bizim Ev ve Aynalı Tahir gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Özlem Conker, Kınalı Kar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Conker, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Ece Uslu, Şerif Sezer ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Karagül dizisiyle de beğeni toplamıştı.

İŞTE ÖZLEM CONKER'İN SON HALİ

Şimdilerde 49 yaşında olan Özlem Conker'e zaman işlemiyor.

Takipçileri, sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan güzel oyuncunun genç kaldığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



