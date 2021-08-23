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Kira vermemek için kendine yepyeni bir hayat kurdu! Okul otobüsünü hayalindeki eve dönüştürdü

23.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki Ailsa Gardner ve ortağı Paul, birkaç aylık Avrupa seyahati sırasında hayallerini gerçekleştirmek için radikal bir karara imza attı. Eski bir okul otobüsünü istedikleri yuvaya dönüştürdüler. Kira maliyetinden kurtulmak isteyen Ailsa, hayatlarını yolda geçirerek daha özgür olduğunu anlattı.

Kira vermemek için kendine yepyeni bir hayat kurdu! Okul otobüsünü hayalindeki eve dönüştürdü

Bir reklamda okul otobüsü satıldığını gören Ailsa, ortağıyla beraber yeni hayatlarına başlamak için Birleşik Krallık’a doğru yola çıktı. Daha önceki yıllarda Melbourne’de bir çat katında ve Liverpool’da şehir merkezindeki bir apartman dairesinde yaşadıklarını söyleyen Ailsa, otobüsteki yaşamının en mutlusu olduğunu dile getirdi.

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“EV PARK ETTİĞİN YERDİR”

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Ortağı ve iki köpeğiyle beraber “Ev park ettiğin yerdir” mottosunu benimseyen Ailsa, otobüste oldukça köklü bir dekorasyon yaptı. Klasik deri koltukları söktürüp yerine ortağı ve kendisi için yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Üç aydan kısa bir sürede internetten izlediği elektrik ve tesisat videoları sayesinde evlerinin tasarımını tamamladı.

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Instagram hesabında sık sık gezdiği yerlerden gönderiler paylaşan Ailsa, artık otobüsü başka insanlar için de kiralayacak. Hank adını verdiği yeni evini diğer insanlar paylaşma fikrini şaşırtıcı bulanlara Ailsa, “Birkaç misafire bu deneyimi yaşamaları için fırsat vereceğiz. Otobüs hayatının sunduğu her şeyin tadını çıkartmalarını ve onlara ilham olmasını istiyoruz.” dedi.

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