Tonga Adası’nda mahsur kalan Zoe Stephens, sosyal medyadan isyan etti! “Çok sıkıldım”

Koronavirüs pandemisinden önce Çin’de eğitim gören 27 yaşındaki Stephens, hafta sonunda tatil yapmak için Tonga Adası’nın yolunu tuttu. Ancak ülke 2020 yılının Mart ayında sınırlarını kapattığı için orada mahsur kaldı. Koronavirüs vakasının görülmediği dünyadaki ender yerlerden biri olan Tonga’da 18 aydır hayatını devam ettirmek zorunda kalan tatili için “Hayatımın en uzun hafta sonu” dedi.

‘Tonagdiaries’ Instagram hesabından deneyimlerini paylaşan Stephens, “ Arkadaşlarımla adada bulunan üç bardan birine giderek veya yemek yiyerek eğleniyorum. Sonrasında eve dönüyorum. Gerçekten çok sıkıcı” dedi.

“ARTIK ZEVK ALMIYORUM”

Tonga’nın seyahat kısıtlamaları hala devam ederken Stephens, adada deniz kenarındaki bir kulübede yaşıyor. 30 Ağustos’ta kısıtlamaların kaldırabileceğine yönelik olarak bir beklentisi olduğunu belirten Stephens, “Hayatım göründüğü kadar mükemmel değil. Her sabah uyanıyorum ve sahili görüyorum. Bunun harika olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bundan artık zevk almıyorum” dedi.



