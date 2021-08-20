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Tonga Adası’nda mahsur kalan Zoe Stephens, sosyal medyadan isyan etti! “Çok sıkıldım”

20.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Pasifik'teki Tonga'da mahsur kalan Zoe Stephens, sosyal medya hesabından Kovid pandemisi nedeniyle 18 aydır eve dönemediğini ve çok sıkıldığını söyledi. Tonga Adası’ndaki deneyimlerini Instagram’dan paylaşan Stephens, ailesini özlediğini de sözlerine ekledi.

Tonga Adası’nda mahsur kalan Zoe Stephens, sosyal medyadan isyan etti! “Çok sıkıldım”

Koronavirüs pandemisinden önce Çin’de eğitim gören 27 yaşındaki Stephens, hafta sonunda tatil yapmak için Tonga Adası’nın yolunu tuttu. Ancak ülke 2020 yılının Mart ayında sınırlarını kapattığı için orada mahsur kaldı. Koronavirüs vakasının görülmediği dünyadaki ender yerlerden biri olan Tonga’da 18 aydır hayatını devam ettirmek zorunda kalan tatili için “Hayatımın en uzun hafta sonu” dedi.

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‘Tonagdiaries’ Instagram hesabından deneyimlerini paylaşan Stephens, “ Arkadaşlarımla adada bulunan üç bardan birine giderek veya yemek yiyerek eğleniyorum. Sonrasında eve dönüyorum. Gerçekten çok sıkıcı” dedi.

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“ARTIK ZEVK ALMIYORUM”

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Tonga’nın seyahat kısıtlamaları hala devam ederken Stephens, adada deniz kenarındaki bir kulübede yaşıyor. 30 Ağustos’ta kısıtlamaların kaldırabileceğine yönelik olarak bir beklentisi olduğunu belirten Stephens, “Hayatım göründüğü kadar mükemmel değil. Her sabah uyanıyorum ve sahili görüyorum. Bunun harika olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bundan artık zevk almıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya seyahat kısıtlaması
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