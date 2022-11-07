Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği Kiracı filmiyle akıllara kazınan Özlem Onursal, 1992 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Usta oyuncu, son haliyle merak konusu oldu.
Adanalı oyuncu Özlem Onursal, 1981 yılında başladığı oyunculuk kariyerine Kartallar Yüksek Uçar, Acıların Çocuğu, Namus Düşmanı ve Beyaz Yaz gibi pek çok yapım sığdırdı.
Gerçek adı Mevlüde Deligönül olan yıldız, gençliğinde Ses Dergisi'nin kapak kızı olmuştu.
Yeşilçam'ın ateşli oyuncularından olan Özlem Onursal, 1992 yılında rol aldığı Yaşamak İnsan Gibi filminden sonra sırra kadem bastı.
Şimdilerde 64 yaşında olan yıldız, adeta yıllara meydan okuyor.
Oyunculuğu bırakan Özlem Onursal, bir süredir çalışmıyor.