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  4. Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

07.11.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1987 yılında yayınlanan Kiracı filminde Kemal Sunal'ın ofis aşkı Sühendan'a hayat veren ünlü oyuncu Özlem Onursal, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği Kiracı filmiyle akıllara kazınan Özlem Onursal, 1992 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Usta oyuncu, son haliyle merak konusu oldu.

Adanalı oyuncu Özlem Onursal, 1981 yılında başladığı oyunculuk kariyerine Kartallar Yüksek Uçar, Acıların Çocuğu, Namus Düşmanı ve Beyaz Yaz gibi pek çok yapım sığdırdı.

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Gerçek adı Mevlüde Deligönül olan yıldız, gençliğinde Ses Dergisi'nin kapak kızı olmuştu.

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Yeşilçam'ın ateşli oyuncularından olan Özlem Onursal, 1992 yılında rol aldığı Yaşamak İnsan Gibi filminden sonra sırra kadem bastı.

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Şimdilerde 64 yaşında olan yıldız, adeta yıllara meydan okuyor.

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Oyunculuğu bırakan Özlem Onursal, bir süredir çalışmıyor.

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...

Kiracı filminin Sühendan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı...


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