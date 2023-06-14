Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masaya yatırılacak! Erdoğan başkanlığında ikinci kabine toplantısı için gözler o saatte

Bakan Şimşek ekonomide yeni dönemi anlatacak, deprem bölgesi ve terörle mücadele gibi kritik konular ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde Erdoğan'ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin yanı sıra asgari ücret zammından terörle mücadeleye dek birçok kritik konu yer alıyor.

BAKAN ŞİMŞEK EKONOMİDE YENİ DÖNEMİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek toplantı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kabine üyelerini ekonomide yeni dönemin yol haritası konusunda bilgilendirecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar toplantıda değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRET MASAYA YATIRILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında gelecek ara zam pazarlığı için dün ilk kez toplanmıştı. Asgari ücret pazarlığı da kabinenin gündeminde olacak.

PRİM DESTEĞİ, MEMURA İLAVE REFAH PAYI, EMEKLİ AYLIKLARI...

Toplantıda ele alınacak konular arasında ayrıca prim desteğinin süresinin uzatılıp uzatılmaması da bulunuyor. Asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteği uygulaması 30 Haziran'da sona eriyor. Memura ilave refah payı, emekli aylıklarında kademeli düzenleme ve bayram ikramiyeleri toplantı masasında olacak.

KİRA ZAMMINA YÜZDE 25 SINIRI UZATILACAK MI?

Ev kiralarında yüzde 25 zam artışı sınırı 1 Temmuz'da sona erecek. Kabine toplantısında bu sürenin uzatılması durumu da değerlendirilecek.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR

Öte yandan deprem bölgesinde konut inşası ve yaraların sarılması sürecinde atılabilecek yeni adımlar da ele alınacak.

Toplantının önemli bir diğer gündem maddesi de terörle mücadele olacak, ayrıca dış politikadaki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerini tamamladı. Bu ziyaretlerin yankıları ele alınacak. İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu süreci de toplantının konuları arasında.

ERDOĞAN'IN SEÇİM VAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde ortaya koyduğu vaatlerden faizsiz evlilik kredisi, gençler için vergisiz telefon ve ev hanımlarına erken emeklilik konuları da masada.

