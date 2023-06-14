HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masaya yatırılacak! Erdoğan başkanlığında ikinci kabine toplantısı için gözler o saatte

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masaya yatırılacak! Erdoğan başkanlığında ikinci kabine toplantısı için gözler o saatte

14.06.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ilk toplantısı gerçekleştiren yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeniden bir araya gelecek. Toplantının gündeminde Erdoğan'ın seçim döneminde dillendirdiği vaatlerin bir kısmı da yer alıyor. Türkiye'nin gündemindeki sıcak gelişmelerden olan asgari ücret pazarlığı masada olacak. Ekonomi odaklı geçecek toplantıda emekli aylıkları, kira artışında yüzde 25 zam sınırı gibi konular da değerlendirilecek.

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masaya yatırılacak! Erdoğan başkanlığında ikinci kabine toplantısı için gözler o saatte

Bakan Şimşek ekonomide yeni dönemi anlatacak, deprem bölgesi ve terörle mücadele gibi kritik konular ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde Erdoğan'ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin yanı sıra asgari ücret zammından terörle mücadeleye dek birçok kritik konu yer alıyor.

AA-20230606-31351575-31351568-YENI_DONEMIN_ILK_CUMHURBASKANLIGI_KABINESI_TOPLANDI

BAKAN ŞİMŞEK EKONOMİDE YENİ DÖNEMİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek toplantı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kabine üyelerini ekonomide yeni dönemin yol haritası konusunda bilgilendirecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar toplantıda değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRET MASAYA YATIRILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında gelecek ara zam pazarlığı için dün ilk kez toplanmıştı. Asgari ücret pazarlığı da kabinenin gündeminde olacak.

AA-20230606-31351575-31351573-YENI_DONEMIN_ILK_CUMHURBASKANLIGI_KABINESI_TOPLANDI

PRİM DESTEĞİ, MEMURA İLAVE REFAH PAYI, EMEKLİ AYLIKLARI...

Toplantıda ele alınacak konular arasında ayrıca prim desteğinin süresinin uzatılıp uzatılmaması da bulunuyor. Asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteği uygulaması 30 Haziran'da sona eriyor. Memura ilave refah payı, emekli aylıklarında kademeli düzenleme ve bayram ikramiyeleri toplantı masasında olacak.

KİRA ZAMMINA YÜZDE 25 SINIRI UZATILACAK MI?

Ev kiralarında yüzde 25 zam artışı sınırı 1 Temmuz'da sona erecek. Kabine toplantısında bu sürenin uzatılması durumu da değerlendirilecek.

AA-20230606-31354586-31354581-CUMHURBASKANLIGI_KABINE_TOPLANTISI_SONA_ERDI

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR

Öte yandan deprem bölgesinde konut inşası ve yaraların sarılması sürecinde atılabilecek yeni adımlar da ele alınacak.
Toplantının önemli bir diğer gündem maddesi de terörle mücadele olacak, ayrıca dış politikadaki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerini tamamladı. Bu ziyaretlerin yankıları ele alınacak. İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu süreci de toplantının konuları arasında.

AA-20230606-31354586-31354582-CUMHURBASKANLIGI_KABINE_TOPLANTISI_SONA_ERDI

ERDOĞAN'IN SEÇİM VAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde ortaya koyduğu vaatlerden faizsiz evlilik kredisi, gençler için vergisiz telefon ve ev hanımlarına erken emeklilik konuları da masada.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti paylaşımı!Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti paylaşımı!
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Mete Yarar kılıç çekti: 'Birçok kişi ilk defa duydu' Canlı yayında dikkat çeken anlar! Mete Yarar kılıç çekti: 'Birçok kişi ilk defa duydu'
'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

Schengen vizesinde yeni dönem! Avrupa Birliği o kararı aldı

Schengen vizesinde yeni dönem! Avrupa Birliği o kararı aldı

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.