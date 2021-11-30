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Kırgın Çiçekler’in Meral’i Aleyna Solaker’den iddialı paylaşımlar!

30.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Meral karakteriyle hafızalara kazınan Aleyna Solaker, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. 19 yaşındaki oyuncunun Instagram’da iki milyona yakın takipçisi var.

Kırgın Çiçekler’in Meral’i Aleyna Solaker’den iddialı paylaşımlar!

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Meral karakteriyle hafızalara kazınan Aleyna Solaker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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1996 doğumlu oyuncu Kırgın Çiçekler zamanında henüz 19 yaşındaydı. Şimdi 20’li yaşlarının ortalarında olan güzel oyuncu en son, geçtiğimiz yıl Kanal D’de yayınlanan Hizmetçiler dizisinde ‘Çiçek’ karakterini canlandırmıştı ancak çok uzun soluklu bir proje olmayan yapım 3 bölüm sürdü.

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EKRANLARA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda ekranlara geri dönmek istediğini belirten Solaker, instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarıyor.

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Paylaşımlarında düzgün fiziğini sergilemekten de geri kalmayan Aleyna Solaker 1.9 milyon takipçisinin bulunduğu ınstagram’da takipçilerinden övgü dolu binlerce yorum alıyor.

Aleyna Solaker süper mini şortuyla poz verdiAleyna Solaker süper mini şortuyla poz verdi


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Solaker
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verdiği pozlardan belli ekranlara dönmek istediği...

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