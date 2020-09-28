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Kırık tedavisinde müthiş yöntem: Sentetik kemik dolgusu

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Vücutta yeniden kemik oluşmasını sağlayan sentetik kemik dolgusu, kırık kemiklerin 10 dakikada tedavi edilmesini sağlıyor. Vücudun eksik kemik olan bölgelerine uygulanılan ve hızlıca tedavi edilmesini sağlayan yöntemle vücutta metal taşımaya gerek kalmayacak.

Kırık tedavisinde müthiş yöntem: Sentetik kemik dolgusu

Çanakkale’de bir medikal firması yerli ve milli imkanlarla sentetik kemik dolgusu üretti. Bu ürünle kırık kemikler 10 dakika gibi kısa sürede tedavi edilebilecek. 15 saniye içinde hazırlanan karışım, kırık ya da platin takılacak bölgeye 45 saniye içinde uygulanıp, 10 dakika içinde donması bekleniyor. Özellikle implant yapılacak diş için 3-4 aylık bekleme süresi, bu ürünün bölgeye uygulanılmasıyla tek seansta aynı gün istenildiği kadar implant tedavisinde kullanılabilecek. Böylelikle hasta çenesinin implantı kabul etmesi ve dişin uygulanması için geçen süre kısalacak. Genel Müdür Oktay Yıldız, ürünün şu an dünya piyasasında bulunan sentetik greftlere bir muadil olarak ortaya çıktığını bildirdi.

Ürettikleri ürünün diğerlerinden farkının, uygulandığı bölgede kemikte ciddi bir yapışma mukavemeti sağladığının altını çizen Yıldız, “En büyük özelliklerinden biri bu, ayrıca kemik dolgu malzemesi olarak kullanıldığında hızlı bir kemik oluşturuyor. Ürünümüzü kendi sermaye ve teknolojimizle geliştirdik. Bütün hammaddeler tarafımızca sentezlenen, üretilen kemik dolgu materyalidir” diye konuştu.

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"İLK KULLANIM ALANLARI"

Ürünün ilk etapta kullanılmasını ağız, diş ve çene cerrahisi olarak düşündüklerini dile getiren Yıldız, “İmplantasyon uygulamalarında, çene ameliyatlarında kullanılabilir. Daha önce aylarca beklenilen tedaviler bu ürünlerle beraber aynı gün içinde sonuçlanabileceğini düşünüyoruz. Şu an diş implantlarında kliniksel olarak kullanılmaya başlandı” diye konuştu.

"AYNI GÜNDE YAPILACAK"

Ürünün kullanılmasını diş implantından örnek veren Oktay Yıldız, “3-4 ay gibi beklenilen yüklemeler, bu ürünlerle aynı gün içinde sonuçlanabilecek. Diş hekimi bu ürünü implanta uyguladığı zaman o bölgede kemik oluşumu veya implantın kemiğe yapışma süresini beklemeden, yapışma mukavemeti sayesinde yepyeni bir kemik oluşacak bu ürünle” dedi.

"VÜCUDUMUZDA METAL TAŞIMAYACAĞIZ"

Şu ana kadar yaptıkları çalışmalarda uygulanan bölgelerde 4 ay içinde yüzde 75’e yakın kemik oluşumunu gördüklerini kaydeden Yıldız, “Yaklaşık 7-8 ay içinde ise o bölgenin kemikleşmiş olmasını bekliyoruz. Vücudumuzda herhangi bir metal implant kullanmak yerine, biyolojik sonradan kemikleşebilen bir ürün kullanılmış olacak. Ön bilekte kırık düşünün, halk dilinde platin denilen ürün koyulup ve kemik kaynamasından sonra bu platininin tekrar çıkarılması gerekiyordu. Vücudunuzda demir taşıyordunuz. Bu ürün biyolojik ve doğal ürün. Hiçbir metal implant kullanmadan o kemiğin kaynamasını sağlayacaktır” diye konuştu.

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"10 DAKİKADA DONUYOR"

Yıldız, ürünün 20 saniyede hazırlanıp, 45 saniyede hazırlanan bölgeye uygulanması gerektiğini belirterek, donma işleminin ise 8-10 dakika arasında gerçekleştiğini belirtti. Yıldız, donma işleminin ardından uygulanan bölgeye istenilen işlemin yapılabileceğine dikkat çekti.

"İHRACAT KALEMİ OLACAK"

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Türkiye’de denemelerin başladığını kaydeden Yıldız, bir yıl içinde ürünün Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

Ürünün tüm denemelerinin yapıldığını ve gerekli belgeleri aldığını ifade eden Yıldız, önlerindeki süreçte ticarileşip, ürünün satışına başlayacaklarını kaydetti.
(İHA)

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