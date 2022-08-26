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Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

26.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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