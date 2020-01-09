Kırklareli'nde muhtarlar kursta bilgisayar kullanmayı öğreniyor

Muhtarların kursta edindikleri bilgilerle köy halkını kent merkezine göndermeden işlemleri yapabileceğini anlatan İkican, "Proje kapsamında muhtarların ofisleri yenilendi. Onlar da 72 saat sürecek bilgisayar kursuna başladılar. Köylerde bilgisayar olmayınca vatandaş nüfus müdürlüğüne gitmek zorunda kalıyor. Ama muhtarlar bilgisayar kullanmayı öğrendikten sonra sorun kalmayacak." dedi.

İl İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile muhtarların elektronik ortamda işlerini yapabilmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Kocahıdır Teknik ve Anadolu Lisesinin bilgisayar odalarında gerçekleştirilen kursta, 42 köy ve mahalle muhtarı bilgisayar eğitimi alıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Bekar ise kursta temel bilgisayar kullanımı ve ofis programları hakkında bilgiler verileceğini belirterek, "Temel amacımız köy ve mahallelerimizde hizmet vermeye çalışan muhtarlarımıza eğitim noktasında katkıda bulunmak." diye konuştu.

Kavaklı beldesi Celaliye Mahallesi Muhtarı Behzat Öncel de vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek için kursa başladığını ifade etti.

Herkes gibi muhtarların da çağa ve teknolojik yeniliklere ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Öncel, şöyle konuştu:

"Bizler elektronik ortama geçmeliyiz. Vatandaşlar evrak için nüfus müdürlüğüne gitmek zorunda kalmayacaklar, o evrakları bizler vereceğiz. Bilgisayar kullanmasını biliyorum ancak kendimi daha da geliştirmek için geldim. Öğrenmenin yaşı da sonu da yoktur. Daha fazla öğrenerek kendimizi geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Kursa katılan Kadıköy Muhtarı Aydın Yılmaz ise kurs sayesinde vatandaşlara daha iyi hizmet sağlayabileceklerine inandığını dile getirdi.

