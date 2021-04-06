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Kırmızı Kamyon dizisi için Show TV'den flaş erteleme kararı! Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

06.04.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin, Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturan Kırmızı Kamyon, yayınlanan ilk bölümün ardından ertelendi. Kırmızı Kamyon geçtiğimiz hafta ekrana gelen 1. bölümüyle reytinglerde istenilen sonucu alamamıştı. Kırmızı Kamyon'un yeni bölümlerinin Haziran ayında yayınlanacağı duyuruldu.

Kırmızı Kamyon dizisi için Show TV'den flaş erteleme kararı! Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

İtfaiyecilerin mücadelesini anlatan Kırmızı Kamyon dizisi 1 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilk bölümünün yayınlanmasının ardından ise yayın akışından çıkarıldı. Show TV'den yapılan açıklamaya göre, Kırmızı Kamyon dizisi yeni bölümleriyle Haziran ayında ekranlara gelecek.

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atan 'Kırmızı Kamyon'un çekimleri tam gaz devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan; aksiyon ve heyecan dolu tanıtımlarıyla büyük ses getiren 'Kırmızı Kamyon' Haziran ayının ilk haftası ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.
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KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır.

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Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

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Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

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Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır.

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Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir.

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Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.


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Show TV Kırmızı Kamyon dizisi
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