Kırmızı Kamyon nerede çekiliyor? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu!

Kırmızı Kamyon dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Daha önce Türk televizyonlarında konu edilmemiş konusu ile Kırmızı Kamyon dizisi, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Kırmızı Kamyon dizisi 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturmuş olduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme almıştır. Pek çok dizide de olduğu gibi Kırmızı Kamyon dizisinin çekim yeri olarak İstanbul tercih edildi. İstanbul’da Beykoz’da çekilen dizi 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV’de yayınlanacak.

Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

KIRMIZI KAMYON KONUSU

31 Mart Çarşamba günü Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyor.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alırken diğer oyuncular;