Kırmızı Oda 20. son bölümde Boncuk ve Can aşkının sırrı ortaya çıktı! Kırmızı Oda'da Boncuk'un sevgilisi Can gerçek mi yoksa hayal mi?

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 15 Ocak Cuma akşamı 20. son bölümüyle ekrana geldi.

Kırmızı Oda dizisinde haftalardır hikayesiyle herkesin dikkatini çeken Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk'un Can ile aşkındaki sır perdesi son bölümde aralandı.

Yeni evlendiği Sadık'la birlikte Hollanda'ya giden Boncuk, uzun süre yalnız kaldıktan sonra ve eşinin ilgisiz tavırlarıyla halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Boncuk'un kendi kafasında kurduğu ermişlerle iletişim konuşmasının ardından, eşi onu Türkiye'ye getirmiş ve Doktor Hanım'a başvurmuştu.

Ermişleri unutan Boncuk ise Can ise büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. Boncuk'un sevgilisi Can’ın hayali bir karakter olup olmadığı ise merak konusu olmuştu. Boncuk'un sırrı son bölümde açığa kavuştu.