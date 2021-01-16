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Kırmızı Oda 20. son bölümde Boncuk ve Can aşkının sırrı ortaya çıktı! Kırmızı Oda'da Boncuk'un sevgilisi Can gerçek mi yoksa hayal mi?

16.01.2021 02:38 | Son Güncelleme:
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 15 Ocak Cuma akşamı 20. son bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın son bölümüne Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk'un hikayesindeki sır perdesi aralandı. Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can arasında geçen aşk hikayesinin gerçek olup olmadığı merak edilmişti. Daha önce ermişleri gerçek sanan Boncuk'un Can gerçeği de ortaya çıktı. Peki Kırmızı Oda'da Can hayal miydi? İşte Kırmızı Oda'ya damga vuran Can ve Boncuk sahnesi.

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 15 Ocak Cuma akşamı 20. son bölümüyle ekrana geldi.

Kırmızı Oda dizisinde haftalardır hikayesiyle herkesin dikkatini çeken Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk'un Can ile aşkındaki sır perdesi son bölümde aralandı.

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Yeni evlendiği Sadık'la birlikte Hollanda'ya giden Boncuk, uzun süre yalnız kaldıktan sonra ve eşinin ilgisiz tavırlarıyla halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Boncuk'un kendi kafasında kurduğu ermişlerle iletişim konuşmasının ardından, eşi onu Türkiye'ye getirmiş ve Doktor Hanım'a başvurmuştu.

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Ermişleri unutan Boncuk ise Can ise büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. Boncuk'un sevgilisi Can’ın hayali bir karakter olup olmadığı ise merak konusu olmuştu. Boncuk'un sırrı son bölümde açığa kavuştu.

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Can'ın aslında Boncuk'un hayatında olmadığı her şeyin Boncuk'un hayali olduğu gerçeği ortaya çıktı.

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 20. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım’ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe’yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz’un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım’ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye’nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

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