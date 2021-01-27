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Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Boncuk ölüyor mu? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılacak mı?

27.01.2021 21:55 | Son Güncelleme:
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kırmızı Oda'da yeni bölümde, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı 'Delikanlı Sadi' karakterinin hikayesi başlayacak. Ölüm korkusu yaşayan Sadi Doktor Hanım'ın yeni danışanı olacak. Diğer yandan ise gelinlik giyerek sokakta koşan Boncuk'a kamyon çarpıyor. Peki Boncuk ölüyor mu? Boncuk'u canlandıran Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılacak mı? İşte Kırmızı Oda yeni bölümden çarpıcı fragman.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı TV8’de olacak. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda'ya yeni bölümde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya da katılıyor. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri yaşadığı sorunlar nedeniyle Doktor Hanım'ın yeni danışanı olacak.

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BONCUK ÖLÜYOR MU?

Diğer yandan ise hikayesiyle herkesi etkileyen Boncuk ise şok bir kaza geçiriyor.

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Yeniden hayalindeki aşkı Can'ı görmeye çalışan Boncuk, gece yarısı gelinlik giyerek evden kaçıyor. Sokakta koşan Boncuk'a bir kamyon çarpıyor. Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakterinin ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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