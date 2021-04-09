Kırmızı Oda 32. bölümde neler oluyor? Delikanlı Sadi sonunda sakladığı her şeyi anlattı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi bu akşam 32. yeni bölümü ile Tv8 ekranlarında olacak. Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Kırmızı Oda 32. bölümde neler oluyor? İşte, Kırmızı Oda 32. bölüm...

KIRMIZI ODA 32. BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda'ya Zafer karakteriyle dahil olan Yiğit Özşener, merak edilen hikayesiyle izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırmıştı. Yeni bölümde Zafer'in sırlarla dolu hikayesinin kapıları ardına kadar aralanıyor. Kırmızı Oda'da şimdiye dek babasından bahsetmekten kaçınan ve her defasında kelimeleri boğazında düğümlenen Zafer'in babası Vahit'in dönüşü diziyi yakından takip edenlerde büyük bir merak uyandırdı. Kırmızı Oda'da üstleneceği Vahit karakteriyle dahil olan Uğur Yücel'in hikayenin yönünü değiştirmesi bekleniyor. Delikanlı Sadi ise yeni bölümünde anlatmaktan kaçtığı ne varsa gözyaşları içinde anlatmaya başlıyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.



