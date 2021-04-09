MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda 32. bölümde neler oluyor? Delikanlı Sadi sonunda sakladığı her şeyi anlattı

Kırmızı Oda 32. bölümde neler oluyor? Delikanlı Sadi sonunda sakladığı her şeyi anlattı

09.04.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya 32. bölümde büyük sırrını sonunda anlatıyor. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında Vahit Karahanoğlu rolü ile Uğur Yücel diziye dahil oluyor. İşte, ayrıntılar...

Kırmızı Oda 32. bölümde neler oluyor? Delikanlı Sadi sonunda sakladığı her şeyi anlattı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi bu akşam 32. yeni bölümü ile Tv8 ekranlarında olacak. Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Kırmızı Oda 32. bölümde neler oluyor? İşte, Kırmızı Oda 32. bölüm...

KIRMIZI ODA 32. BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda'ya Zafer karakteriyle dahil olan Yiğit Özşener, merak edilen hikayesiyle izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırmıştı. Yeni bölümde Zafer'in sırlarla dolu hikayesinin kapıları ardına kadar aralanıyor. Kırmızı Oda'da şimdiye dek babasından bahsetmekten kaçınan ve her defasında kelimeleri boğazında düğümlenen Zafer'in babası Vahit'in dönüşü diziyi yakından takip edenlerde büyük bir merak uyandırdı. Kırmızı Oda'da üstleneceği Vahit karakteriyle dahil olan Uğur Yücel'in hikayenin yönünü değiştirmesi bekleniyor. Delikanlı Sadi ise yeni bölümünde anlatmaktan kaçtığı ne varsa gözyaşları içinde anlatmaya başlıyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Ersin Korkut'a Twitter'da tepki yağıyorErsin Korkut'a Twitter'da tepki yağıyor
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya Erkan Petekkaya Uğur Yücel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Yoğun bakımda son durum görüntülendi!

Yoğun bakımda son durum görüntülendi!

Erdoğan'dan 'yatay mimari' mesajı

Erdoğan'dan 'yatay mimari' mesajı

Minicik şortuyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı

Minicik şortuyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

İngiltere Prensi hayatını kaybetti!

İngiltere Prensi hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.