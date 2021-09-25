Kırmızı Oda'daki Süveyda isminin anlamı nedir? Süveyda ismi Kuran'da var mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakteri dikkat çekti. İlayda Alişan'ın canlandırdığı Süveyda karakteri nedeniyle, Süveyda isminin anlamı araştırılmaya başlandı. Peki Süveyda isminin anlamı nedir? Kuran'da geçiyor mu? İşte yanıtlar...

SÜVEYDA NE DEMEK?

Süveyda, kalbin mertebeleri anlamına geliyor. Süveyda ismi özellikle Divan edebiyatında kullanılmaktadır. Tasavvufa göre, kalbin mertebelerine ulaşmanın yolu birtakım aşamalardan geçmektir. Süveyda, bu aşamalardan birinin adıdır. Süveyda, kalbin üzerindeki siyah nokta olarak tanımlanabilir. Kalpteki bu siyah noktalar, kalbin günahları olarak kabul edilir.

SÜVEYDA İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Süveyda ismi Kuran’da geçmiyor. İslam alimleri, bu ismin çocuklara koyulmasına sıcak bakmıyor.

Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri, Süveyda ismi için ''Süveyda adını dedem koymuş. Ben doğmadan önce ölmüş. Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek, kalpteki gizli benek'' yorumunu yapmıştı.





