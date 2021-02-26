Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 26.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

TV8 ekranlarında her cuma gecesi yayınlanan Kırmızı Oda dizisi merak uyandırmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanarak televizyona aktarılan Kırmızı Oda’nın karakterleri de yakından takip ediliyor. Reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başaran yapımın başarısı yaşanmış hikayelerden ilham alması olarak düşünülüyor. Dizide bir psikiyatristin kliniğinde geçen hikaye aslında kitapta farklı şekilde ilerliyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç’in paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına alıyor. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan Kırmızı Oda Kumru’nun hikayesinde bazı aşamalarda romandan ayrılıyor. Özellikle dizinin kadrosuna sonradan dahil olan Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakteri Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okuyanları şaşırttı. İşte Kumru’nun gerçek hikayesi... Sizler için Kumru’nun gerçek hikayesini araştırdık.

kumru giriş

Dizide Kumru karakterinin hikayesinin anlatıldığı bölümler Madalyonun İçi kitabında ‘Kader Kurbanları’ bölümünden esinlenerek oluşturuldu. Çünkü kitapta Kumru adında bir karakter bulunmuyor. Kader Kurbanları bölümünün başladığı 344. sayfada Gülseren Budayıcıoğlu’nun odasında Hayal adında genç bir kız girer. Genç kız odaya girdiğinde kendisini Elmas adında bir kadının yolladığından söz eder. Elmas’ın soyadından doktor hanım eski bir hastası olduğunu hatırlar. Elmas seks işçiliği yapan ve seansına geldiğinde şiddet görmüş bir hastadır. Aynı zamanda hamile olan Elmas ilk terapiye başladığında bitik bir durumdadır. Ne yazık ki bebeğini kayber. Hayal ise Elmas’ın Ankara’da beraber yaşadığı ev arkadaşıdır. Genelevde tanışan iki kadın sonrasında kendilerine yeni bir yol çizebilmek için Ankara’ya taşınmıştır.

kumru2

Kitabın ilerleyen sayfalarında Hayal doktora hikayesini anlatmaya başlar. Hayal hakim bir baba ve öğretmen bir annenin iki kızından en büyüğüdür. Babasının alkol aldığı zamanlarda kendisine şiddet gösterdiğini söyleyen Hayal hayattaki en büyük amacının ezilmemek olduğundan bahseder. Lise çağında bir çocuğa aşık olan Hayal, ailesinin tüm itirazlarına rağmen bu adamla evlenmek ister. Okuldan ayrılarak evlenen Hayal, 5-6 sonra eşinden kaçarak aile evine geri döner. Babası ve ailesinden baskı gören Hayal yeniden başka birine aşık olur. Evdeki baskıdan kurtulmak isteyen Hayal, bu çocukla kaçar. Bu adam çalışmayan biridir. Zamanla beraber yaşadıkları eve arkadaşlarını getirmeye başlar. Yenilen yemekler ve içilen içkilerden sonra Hayal eve gelen misafirle yalnız bırakıldığını anlatır. Hayal o gün sevdiği adamın kendisini para karşılığında sattığını anlar.

Dizi ve kitap arasındaki en büyük fark ise Kumru’nun Yavuz karakteriyle 10 yıl önce tanışmasıdır. Yaşadığı kötü günleri atlatan Kumru’nun o çok seven bir kocası ve tatlı bir kızı vardır.

Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda Nazlı ve Recai’nin gerçek hikayesiKırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda Nazlı ve Recai’nin gerçek hikayesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
2 saat kuralı! ‘Hiçbir şey yapmadan’ hayatınızı değiştirecek2 saat kuralı! ‘Hiçbir şey yapmadan’ hayatınızı değiştirecek
Romantizmin Nirvanasına hazır olun... Yanımda Kal filmi...Romantizmin Nirvanasına hazır olun... Yanımda Kal filmi...
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi, Aslıhan Gürbüz,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

Sinemanın seksi kadını çok çalışıyor

Sinemanın seksi kadını çok çalışıyor

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Bu Türk filmini çok az kişi gördü

Bu Türk filmini çok az kişi gördü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Diğer Haberler

Kişilik testi: Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?

Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?

Albert Einstein’in hayatında uyguladığı 2 saat kuralı hayatınızı kökünden değiştirecek

2 saat kuralı! ‘Hiçbir şey yapmadan’ hayatınızı değiştirecek

Vitiligo hastası olan ünlü model Roger Monte sosyal medyada ilham kaynağı oldu!

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

TV yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

26 Şubat 2021 Cuma: TV yayın akışı

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 25 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

“Şarkılar Bizi Söyler” reytinglerde ne yaptı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.