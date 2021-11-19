Kırmızı Oda Pembe kimdir? Meltem Cumbul kaç yaşında?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Meltem Cumbul 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı'nı tamamladı. Mezuniyetinden sonra profesyonel anlamdaki ilk iş deneyimi için Londra'ya gitti. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Cumbul'un özel hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...
5 Kasım 1969, İzmir doğumlu Meltem Cumbul 52 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir.
Ömer Karacan tarafından keşfedilen Cumbul tiyatronun yanı sıra sunuculuk da yaptı. Karacan'ın yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sunan Cumbul o zamanlarda TRT için Radyotek adlı program hazırladı. 1993'te Londra'dan dönen Cumbul Aşağı Yukarı adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.
1994'te "Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak?" talkshow'unu sunan Cumbul, programda ünlü isimlerle sohbet etti ve starların taklitlerini yaptı. Sonrasında Marguerite Duras'ın Ayrılık Müziği'nde başrol aldı. Arnold Wesker'in "Dört Mevsim" adlı oyununu sahneye koydu ve yönetti.
Cumbul, 2005'ten beri üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, halen mezun olduğu okul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretiyor.
1994 - Bir Sonbahar Hikayesi
1995 - Bay E
1995 - Böcek
1997 - Usta Beni Öldürsene
1998 - Karışık Pizza
1999 - Propaganda
1999 - Doğum Yeri Absürdistan
2000 - Duruşma
2001 - Maruf
2003 - Abdülhamit Düşerken
2004 - Duvara Karşı
2005 - Gönül Yarası
2008 - The Alphabet Killer
2008 - Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme
2009 - Her Şeyin Bittiği Yerden
2011 - Tell Me Oh Khudaa (Bir Hint Filmi)
2011 - Labirent
2013 - Kadın İşi: Banka Soygunu
2015 - Yaktın Beni (Leyla) (Sinema Filmi)
1995 - Sahte Dünyalar
1995 - Çiçek Taksi Meltem Cumbul
1996 - Tatlı Kaçıklar
1999 - Yılan Hikayesi
2002 - Beşik Kertmesi
2002 - Biz Size Aşık Olduk
2003 - Gurbet Kadını
2005 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)
2006 - Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)
2007 - Parmaklıklar Ardında (Konuk oyuncu)
2007 - Doktorlar (Konuk oyuncu)
2008 - Aşk Yakar
2011 - Nuri
2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Fatma Sultan)
2014 - Kusursuz Plan
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