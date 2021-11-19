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Kırmızı Oda Pembe kimdir? Meltem Cumbul kaç yaşında?

19.11.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Meltem Cumbul şimdilerde, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Pembe karakterine hayat veriyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Meltem Cumbul Yılan Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Yakar, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol almıştı. İşte detaylar...

Kırmızı Oda Pembe kimdir? Meltem Cumbul kaç yaşında?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Meltem Cumbul 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı'nı tamamladı. Mezuniyetinden sonra profesyonel anlamdaki ilk iş deneyimi için Londra'ya gitti. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Cumbul'un özel hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

5 Kasım 1969, İzmir doğumlu Meltem Cumbul 52 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir.

Ömer Karacan tarafından keşfedilen Cumbul tiyatronun yanı sıra sunuculuk da yaptı. Karacan'ın yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sunan Cumbul o zamanlarda TRT için Radyotek adlı program hazırladı. 1993'te Londra'dan dönen Cumbul Aşağı Yukarı adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.

1994'te "Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak?" talkshow'unu sunan Cumbul, programda ünlü isimlerle sohbet etti ve starların taklitlerini yaptı. Sonrasında Marguerite Duras'ın Ayrılık Müziği'nde başrol aldı. Arnold Wesker'in "Dört Mevsim" adlı oyununu sahneye koydu ve yönetti.

Cumbul, 2005'ten beri üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, halen mezun olduğu okul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretiyor.

Kırmızı Oda Pembe kimdir? Meltem Cumbul kaç yaşında?

MELTEM CUMBUL’UN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

1994 - Bir Sonbahar Hikayesi

1995 - Bay E

1995 - Böcek

1997 - Usta Beni Öldürsene

1998 - Karışık Pizza

1999 - Propaganda

1999 - Doğum Yeri Absürdistan

2000 - Duruşma

2001 - Maruf

2003 - Abdülhamit Düşerken

2004 - Duvara Karşı

2005 - Gönül Yarası

2008 - The Alphabet Killer

2008 - Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme

2009 - Her Şeyin Bittiği Yerden

2011 - Tell Me Oh Khudaa (Bir Hint Filmi)

2011 - Labirent

2013 - Kadın İşi: Banka Soygunu

2015 - Yaktın Beni (Leyla) (Sinema Filmi)

TELEVİZYON DİZİLERİ

1995 - Sahte Dünyalar

1995 - Çiçek Taksi Meltem Cumbul

1996 - Tatlı Kaçıklar

1999 - Yılan Hikayesi

2002 - Beşik Kertmesi

2002 - Biz Size Aşık Olduk

2003 - Gurbet Kadını

2005 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)

2006 - Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)

2007 - Parmaklıklar Ardında (Konuk oyuncu)

2007 - Doktorlar (Konuk oyuncu)

2008 - Aşk Yakar

2011 - Nuri

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Fatma Sultan)

2014 - Kusursuz Plan

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Kırmızı Oda dizisi Meltem Cumbul
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