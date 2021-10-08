Kırmızı Oda Rezzan’ın gerçek hikayesi nedir? Rezzan'ın hastalığının adı ne?

Rezzan’ın hikayesi, geçen sezonda büyük bir dikkatle takip edilen Alya ve Boncuk’un yaşadıklarıyla benzerlik gösteriyor. Boncuk gibi sanrılar ve halüsinasyonlar gören Rezzan aslında temelde Alya’nın yaşadıklarına benzer şekilde sevgisiz büyüdüğünü göstermek için işaretler veriyor. Merakınızı yeşermeyi başardıysak Rezzan’ın hikayesine göz atmaya ne dersiniz?

Rezzan sürekli halüsinasyonlar görüyor ve Cafer isminde bir adamın devamlı olarak onu takip ettiğini söylüyor. Hatta Cafer’in ailesine ve kendisine zarar vermesinden korktuğunu dile getiriyor. Orta halli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Rezzan dizide tek çocuklu olarak lanse edilse de ‘Afet’ adında bir ablası bulunuyor. Çocukluk dönemlerinde ailesinin sözünden hiç çıkmayan Rezzan, içe kapanık, assosyal ve derslerinde başarılı uyumlu bir çocuk olarak göze çarpıyor. Annesi Nevin Hanım ise şizofreni hastası ve temizlik takıntısı olan bir kişi. Babası İbrahim Bey ise kendi halinde olan pasif bir karaktere sahip. Ailenin bütün ilişkilerini ve kararlarını Rezzan’ın annesi Nevin Hanım’ın verdiği söylemek mümkündür.

ABLASI İSE REZZAN’IN TAM TERSİ BİR KARAKTER ÇİZİYOR

Ablası Afet ise Rezzan’ın tam aksine son derece dışa dönük ve sosyal bir kişi olarak anlatılıyor. Afet ve annesi Nevin Hanım arasındaki farklardan dolayı hiçbir şekilde anlaşamıyor. Hatta aralarında soğuk bir savaş olduğu dahi söylenebilir. Çünkü Nevin Hanım, dışarıdaki her şeyin pis, mikroplu ve zararlı olduğunu düşünüyor. Sosyal bir insan olan Afet ergenlik döneminde annesiyle yaşadığı büyük bir sorun nedeniyle hayatını sona erdirdi. Bu olay ise Afet’in arkadaşının doğum gününe gitmek istemesiyle yaşandı. Annesi arkadaşının doğum gününe Afet’in gitmesine izin vermeyerek onu odasına kilitledi. Afet ise cinnet getirip 8. kattaki evlerinden atlayarak intihar etti. Rezzan ise ablasını yerde yatarken görürken son sözleri ise “Annem bizi ölü gibi yaşatmak istiyordu. En azından huzurlu gideceğim. Sen de onun istediği gibi ölü şeklinde yaşamaya mahkumsun” oldu.

KİTAPTA DURUM TAMAMEN FARKLI

Afet’in ölümünden sonra annesi onun artık güvenli bir yerde olduğunu düşünerek yas tutmamayı tercih etti. Rezzan’ın kendisini günahkar hissetmesi dizide hayal dünyasında birini öldürmesinden kaynaklı olarak kitapta durum bir hayli farklı işleniyor. Kitapta ders vermek için eve gelen matematik öğretmeni tarafından Rezzan taciz ediliyor ve bundan sonra kendini hep günahkar hissediyor.

TEDAVİSİNE ANNESİ DE DAHİL OLUYOR

Rezzan’ın tedavi sürecinde annesinin etkili olacağını düşünen doktoru onu da seanslara davet ediyor. Ancak Rezzan’ın annesi dışarının çok kirli olduğunu düşünerek kızının daha fazla seansa gitmesine izin vermiyor. İyileşme adımlarını hisseden Rezzan ise bir şekilde doktora gitmeye devam ediyor. 8-9 aylık tedavi sürecinden sonra Rezzan sanrılarının bir kısmından kurtulmayı başarıyor ancak Cafer takıntısı devam ediyor. 1 yılın sonunda Rezzan ılımlı, dışarıyla bağ kurabilen sosyalleşebilen ve kendisine özen gösteren bir kişi haline geliyor. Fakat Rezzan tedavisinin bitimine 6 ay kala Nevin Hanım, “Afet beni çok özlemiş gidip biraz da onunla ilgileneyim” diyerek intihar ediyor.



