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Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 19:12
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Araç sahiplerinin ve sürücülerin belli dönemlerde yapmakla yükümlü oldukları bazı işlemler bulunur. Periyodik bakımlar, güncellenmesi gereken belgeler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca lastik değişimi ve takibi de bu sorumluluklar arasında yer alır. Peki, kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu?

Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu?

Her araç sahibi ve her sürücü sahip oldukları ya da etkin olarak kullandıkları araçların bakımlarından sorumlu olur. Eğer kanunlar doğrultusunda belirlenen bu sorumluluklar yerine getirilmezse yine kanunlar doğrultusunda bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Zamanı geldiğinde geciktirmeden gerekiyorsa kış lastiği değiştirme işlemi yapmak da bu sorumluluklardan biridir ve aynı zamanda hem araç içindekilerin hem de trafikteki diğer şoför ve yolcuların güvenliği için son derece önem taşır.

Kış lastikleri ne zaman takılır?

Araçların lastikleri mevsime göre değiştirilmelidir. Mevsim şartlarının diğer şehirlere oranla daha belirgin olarak görüldüğü bölgelerde bu durum yasalar tarafından güvence altında tutulmaktadır. Kış lastiği için en doğru tercihin 7 derece ve altı olduğu belirtilmiştir.

Dünya çapında mevsimsel şartlar coğrafi konumlara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle de her bölgenin yaz ve kış lastiklerinin değiştirilmesi gereken tarihler de farklı olabilir. Araçlar için özel olarak üretilen yaz ve kış lastikleri belirtilen tarihlerde takılmalıdır.

Kış lastiği zorunlu mu?

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için kış lastiği zorunluluğu olan bir uygulamadır. Bu zorunluluk kapsamında kış lastiği takma tarihi Türkiye için 1 Aralık olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren ilgili işlerde kullanılan araçların kış lastiği değişiminin yapılması gerekir. 1 Nisan tarihinde ise bu zorunluluk sona erer.

Takılan kış lastikleri diş derinliklerine sahiptir ve hem bu sayede hem de desen yapıları ile üstün bir yol tutuş performansı gösterir. Böylece sert hava koşullarına karşı aracın ve içindekilerin güvenlikleri sağlanmış olur.

Kış lastiği zorunluluğunun nedeni hem lastiği takan aracın ve içindekilerin hem de trafiğe çıktığı zaman diğer araçlardaki kişilerin can güvenliğini sağlamaktır.

Zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması yalnızca kış mevsimine özel bir ayrıcalık değildir. Zorlu hava koşullarına karşı aracın daha iyi yol tutmasını sağlar. Araç sahiplerine getirilen bu sorumluluk ve zorunluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ'in" maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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