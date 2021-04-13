Kişilik testi! Bu fotoğrafta ilk olarak ne görüyorsunuz?

Kişilik özellikleri toplumsal normlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde değişerek dönüşür. Bu kurallar bütünün arka kısmında ise gerçek benlik sizleri karşılar. Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kişilik testi sizlere yardımcı olabilir. Kişilik testine konu olan görselde bir soruya cevap vermenizi istiyoruz: Bir kadının yüzünü veya çiçeklerini görüyor musunuz? Sonuçların daha doğru çıkabilmesi için ilk gördüğünüz şeye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Öncelikle bu teste hiçbir doğru ya da yanlış cevabın olmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü görsel algılama kişiden kişye farklılık gösterir. Aynı görsele bakan iki kişi birbirlerinden farklı alanları fark edebilir. Bu noktada görselde ilk neyi gördüğünüz önem taşır.

Kadın yüzü: Yakın çevrenizin farkındasınız ve onlarla çok güçlü bir iletişiminiz var. Kötü bir durumla karşılaştıklarında ya da canları sıkkın olduklarında ilk ulaşacakları kişi siz oluyorsunuz. Bilinen kalıpları yönetmek ve bunlara uyum sağlam konusunda uzmansınız. Kuralları olmayan bir hayatı kabul edemiyorsunuz. Bu nedenle genellikle uyumlu ve sakin bir ruh haline sahipsiniz.

Çiçekler: Doğayla iç içe olmak hayatınızın en büyük tutkusudur. İnsanlardan uzak ve kendi içinize dönük bir yapınız var. Kendinizle mutlu olmayı ve huzurlu hissetmeyi başarmışsınız. Kalabalık ortamlar size göre değil. Onun yerine tek başınıza yapacağınız bir doğa yürüyüşü sizi daha da mutlu eder.



