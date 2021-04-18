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Kısıtlamada sokağa çıkıp kız arkadaşının çevresinde drift yapmış!

18.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalan yollarda drift yapan kimliği belirsiz sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük tepki topladı. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

Kısıtlamada sokağa çıkıp kız arkadaşının çevresinde drift yapmış!

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda kimliği belirsiz sürücü, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çeken sürücünün yakalanması için polis ekipleri, harekete geçti.

OTOMOBİLİN PLAKASINI SÖKTÜ

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı. Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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DHA

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