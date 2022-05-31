Kıskançlığın böylesi! 5 erkeği metresine tecavüz etmeye zorladı

Srikanth ve Gayatri Kondapur'daki Sriramnagar'da bir evde yaşıyorlardı. Çiftin tanıdığı bir kadın arkadaşları, bir süredir memuriyete hazırlanıyor ve sık sık çiftin evine misafir oluyordu. Gayatri, bir süre sonra eşi ve misafirleri arasında bir ilişki olabileceğinden şüphe duymaya başladı. Birkaç ay sonra da bu durumdan emin oldu.

KORKUNÇ PLAN

Korkunç bir intikam planı yapan Gayatri, görüşmek bahanesiyle kadını kendisiyle konuşmaya çağırdı ve geldiğinde onu bir odaya kapatarak bağladı. Ancak onu bekleyen 5 başka kişi daha vardı çünkü Gayatri, 5 erkeği eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği bu kadına tecavüz etmeye ikna etmişti.

TEHDİT ETTİ

İddiaya göre, 5 adam genç kadının ellerini ve bacaklarını bağladılar ve daha sonra cinsel tacizde bulundular. O sırada Gayatri, tüm olayı filme aldı ve genç kadını, olayı polise bildirmesi halinde klibi internette paylaşmakla tehdit etti.

EVLİ OLUP OLMADIKLARI BİLİNMİYOR

Korkunç saldırıda ağır yaralanan genç kadın, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aile, Gachibowli polisine şikayette bulundu. Olayın kurbanı olan genç kadının annesi ise gazetecilere Gayatri'nin daha önce evlendiğini ancak kocasını Srikanth için terk ettiğini söyledi. Srikanth ve Gayatri'nin gerçekten evli olup olmadığını doğrulanmadı.

MERAK UYANDIRDI

Üst düzey bir polis yetkilisi, olayla ilgili çok fazla soru sorulması nedeniyle davanın ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasına karar verildiğini söyledi. Polis, Gayatri de dahil 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 22 yaşındaki Ulsala Manoj Kumar, 25 yaşındaki Syed Masthan, 25 yaşındaki Şeyh Mujahid, 32 yaşındaki Şeyh Moula Ali, ve 22 yaşındaki Pridhvi Vishnu Vardhan tutuklanan isimlerdi.



