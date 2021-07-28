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Kışlaya sabotaj girişiminde bulunan kişi yakalandı

28.07.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi vatandaşlar tarafından yakalandı.

Kışlaya sabotaj girişiminde bulunan kişi yakalandı

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçede bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na ait ormanlık alanda meydana geldi. İlçede yaşayan K.Ü.Y. (28), komutanlığın güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi. Buradan kışla içindeki otları tutuşturan K.Ü.Y., yangın çıkardı. Yangını nöbet kulesinde bulunan bir asker fark etti.

Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle arazideki 6 ağaç ve bazı güvenlik kameraları zarar gördü.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Sabotajı gerçekleştiren K.Ü.Y. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Gözaltına alınan K.Ü.Y.'nin geçmişte zihinsel engelli raporu bulunduğu daha sonra raporun iptal edildiği öğrenildi.

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Polise verdiği ifadede zihinsel engelli olduğunu öne süren K.Ü.Y.'nin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği, devlet büyükleri adına sahte hesaplar açtığı, PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına hakaret ettiği ve en son Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

K.Ü.Y.'nin Polatlı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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yangın Ankara
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