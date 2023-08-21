Kısmet'in yıldızı Ece Yaşar çember içinde dans ederken yere çakıldı! O anlar gündem oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kısmet dizisinin başrol oyuncularından Ece Yaşar, evinde çember içinde dans etmek isterken yere çakıldı. O anları takipçileriyle paylaşan Yaşar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Oyunculuğun yanı sıra dansa merakı olan Ece Yaşar, evinde tavana asılı olan çemberin içinde dans ediyor.

Zaman zaman Instagram hesabından dans videolarını yayınlayan oyuncu, son olarak çemberin içinden düştüğü anı paylaştı.

Bir anda kendini yerde bulan oyuncu o anları "Gayet iyiyim. Göründüğünden daha usturuplu düştüm. Gereken dersler alındı" sözleri ile yayınladı.

1994 yılında Ankara’da doğan Ece Yaşar, Ortaokul ve lisede Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda bale eğitimi almasının ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini Ay Yapım’ın Kara Sevda projesiyle gerçekleştiren Yaşar, aynı zamanda Hayvan Çiftliği ve Babaannemin Masalı adlı tiyatro oyunlarıyla sahne deneyimi edindi.

2018 yılında vizyona giren Direniş Karatay sinema filminde Moğol kızı Maral karakteri ile ilk sinema filmi tecrübesinde göstermiş olduğu başarılı performansla adından sıkça ettirmeyi başaran oyuncu, Ay Yapım’ın dört sezon devam eden Çukur adlı dizide Karaca Koçavalı karakteri ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.



