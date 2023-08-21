MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmet'in yıldızı Ece Yaşar çember içinde dans ederken yere çakıldı! O anlar gündem oldu

Kısmet'in yıldızı Ece Yaşar çember içinde dans ederken yere çakıldı! O anlar gündem oldu

21.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmet dizisinde Ceylan karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar zaman zaman dans videoları ile gündeme geliyor. Güzel oyuncu bu defa son paylaşımıyla olay oldu. Evinde tavana asılı çemberin içinde dans ettiği anları paylaşan Ece Yaşar bir anda kendini yerde buldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kısmet dizisinin başrol oyuncularından Ece Yaşar, evinde çember içinde dans etmek isterken yere çakıldı. O anları takipçileriyle paylaşan Yaşar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Oyunculuğun yanı sıra dansa merakı olan Ece Yaşar, evinde tavana asılı olan çemberin içinde dans ediyor.

Ece Yaşar 1

Zaman zaman Instagram hesabından dans videolarını yayınlayan oyuncu, son olarak çemberin içinden düştüğü anı paylaştı.

ece yaşar 2

Bir anda kendini yerde bulan oyuncu o anları "Gayet iyiyim. Göründüğünden daha usturuplu düştüm. Gereken dersler alındı" sözleri ile yayınladı.

ece yaşar 3

1994 yılında Ankara’da doğan Ece Yaşar, Ortaokul ve lisede Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda bale eğitimi almasının ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Ece Yaşar 4

Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini Ay Yapım’ın Kara Sevda projesiyle gerçekleştiren Yaşar, aynı zamanda Hayvan Çiftliği ve Babaannemin Masalı adlı tiyatro oyunlarıyla sahne deneyimi edindi.

Ece Yaşar 5

2018 yılında vizyona giren Direniş Karatay sinema filminde Moğol kızı Maral karakteri ile ilk sinema filmi tecrübesinde göstermiş olduğu başarılı performansla adından sıkça ettirmeyi başaran oyuncu, Ay Yapım’ın dört sezon devam eden Çukur adlı dizide Karaca Koçavalı karakteri ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Ece Yaşar 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'u terk edip evlatlık çocuk için başvurmuştu! Şaşırtan haberİstanbul'u terk edip evlatlık çocuk için başvurmuştu! Şaşırtan haber
Nostalji paylaşımı olay oldu! Gençlik halini görenler inanamadı Nostalji paylaşımı olay oldu! Gençlik halini görenler inanamadı
Yarışmada şoke eden cinsellik sorusu! Yarışmada şoke eden cinsellik sorusu!
Anahtar Kelimeler:
Ece Yaşar kısmet Oyuncu karakteri turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.