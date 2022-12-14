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Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. bölümde kızların tartışması olay oldu! Aybüke'nin tavrından rahatsız olunca...

14.12.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, yeni sezonu yayınlandığı ilk andan itibaren trend listelerinde zirveye oturdu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan 'Çakal' dövmeli kız olarak da bilinen TikTok fenomeni Aybüke Çangal, diğer adaylarla ilk dakikadan girdiği polemiklerle adından söz ettirdi.

Kısmetse Olur programı, 'Aşkın Gücü' formatıyla 5 yılın ardından yeni bölümleriyle bu akşam YouTube'da yayınlanmaya başladı. Merakla beklenen programın yayınlanan yeni bölümünde 'Çakal' dövmeli Aybüke Çangal ve diğer kadın adaylar arasında yaşanan polemik damga vurdu.

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Şeydanur, Yaren ve Ayşenur'un tavrından rahatsız oldukları Aybüke ile girdiği polemik, dikkat çekti. Seslerin yükseldiği tartışmada, Şeydanur, Aybüke'nin üslubundan rahatsız olduğunu dile getirince, Aybüke'nin sesi yükseldi.

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Diğer adayların da dahil olduğu tartışmada, Şeydanur'un 'üslup her şeydir. Böyle oturarak da konuşabilirsin. Evet yaşın küçük şimdi anlıyorum. Bana abla diyebilirsin' demesi üzerine gerilen Aybüke, "Ben üniversite öğrencisiyim, ben cahil biri değilim. Benimle bu şekilde konuşamazsın." şeklinde cevap verince gülüşmeler yaşandı.

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Şeydanur, "Üniversite öğrencisi olmakla, cahil olmak arasında ne alaka var. Lise mezunuyum, sana üniversitede öğrenemeyeceğin üslubu öğretiyorum." yanıtını verdi.

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Gelen tepkilere bozulan Aybüke, 'O zaman sizin üslubunuz da bozuk. Nedir o dalga geçer gibi? Siz çok mu normalsiniz.' diyerek tepki gösterdi.

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