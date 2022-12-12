Kısmetse Olur Aybüke kimdir, kaç yaşında? Boynunda "Çakal" dövmesi vardı! Kısmetse Olur Aybüke TikTok fenomeni çıktı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü beş yıl aranın ardından bugün başlayacak. Kısmetse Olur yarışmacılarından olan Aybüke merak konusu oldu. TikTok fenomeni olan Aybüke, boynunda yazan çakal dövmesi ile daha önce gündem olmuştu. İşte Aybüke Çangal hakkında merak edilenler

KISMETSE OLUR AYBÜKE KİMDİR?

Kısmetse Olur’un merak edilen isimlerinden olan Aybüke 2001 doğumludur. Tiktok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmıştır.

Aybüke Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerinde yaptığını açıklamıştı.



