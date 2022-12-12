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Kısmetse Olur Aybüke kimdir, kaç yaşında? Boynunda "Çakal" dövmesi vardı! Kısmetse Olur Aybüke TikTok fenomeni çıktı

12.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir döneme damga vuran yarışma Youtube üzerinden yayınlanacak. Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün ilk bölümü bu akşam saat 18:30’da ekrana gelecek. Peki, Kısmetse Olur yarışmacılarından olan Aybüke kimdir, kaç yaşında?

Kısmetse Olur Aybüke kimdir, kaç yaşında? Boynunda "Çakal" dövmesi vardı! Kısmetse Olur Aybüke TikTok fenomeni çıktı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü beş yıl aranın ardından bugün başlayacak. Kısmetse Olur yarışmacılarından olan Aybüke merak konusu oldu. TikTok fenomeni olan Aybüke, boynunda yazan çakal dövmesi ile daha önce gündem olmuştu. İşte Aybüke Çangal hakkında merak edilenler

KISMETSE OLUR AYBÜKE KİMDİR?

Kısmetse Olur’un merak edilen isimlerinden olan Aybüke 2001 doğumludur. Tiktok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmıştır.

aybüke

Aybüke Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerinde yaptığını açıklamıştı.

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