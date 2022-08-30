Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen göğüs dekolteli poz verdi!

Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı. Bir dönem değişimiyle oldukça konuşulan Beğen, dekolteli pozuyla gündeme geldi.
Ayça Ekin Beğen sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
539 bin takipçisi olan Beğen, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
Ayça Ekin Beğen, sevgilisiyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.
Beğen, Kısmetse Olur yarışmasından sonra Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter, Seda Sayan'la gibi programlarda da yer aldı.
1988 doğumlu Beğen, 34 yaşındadır.
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