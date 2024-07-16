Tolgahan Sayışman'ın devasa teknesi görenleri şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evliliklerini gözlerden uzakta yaşıyor. Gözde çift evliliklerinden 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.

Şu sıralar yazın tadını çıkaran çift devasa tekneleriyle gündeme geldi.

Sayışman ve ailesinin tatil yaptığı tekne büyüklüğüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kiralık mı kendisinin mi olduğu bilinmeyen tekne tüm gün çocuklarıyla keyif yaptı.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi zaman zaman kazançlarıyla gündeme geliyor. Çift birlikte kamera karşısına geçtikleri reklamdan 3 milyon TL kazanmıştı.