MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur'da şaşırtan isim! Meğer Acun Ilıcalı'nın...

Kısmetse Olur'da şaşırtan isim! Meğer Acun Ilıcalı'nın...

08.12.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 5 yıllık aranın ardından yeniden yayınlanacak olan program Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da izleyici karşısına çıkacak. Kısmetse Olur yarışmacıları arasında yer alan Zeyd Gümüştutan’ın daha önce Acun Ilıcalı’nın bir programında olduğu ve Berna Keklikler ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Kısmetse Olur'da şaşırtan isim! Meğer Acun Ilıcalı'nın...

Kısmetse Olur yarışmacıları arasında yer alan Zeyd’in geçmişi izleyicileri çok şaşırttı. Sevilen isim Öykü Serter’in sunumu ile izleyici karşısına çıkacak olan Kısmetse Olur, Youtube’da yayınlanacak. Dikkat çeken isimlerden biri olan Zeyd daha önce TV 8’de ekrana gelen ve kazanan ismin Survivor’a katıldığı Göz6 programında da yarışmış.

zeyd-berna

BERNA KEKLİKLER İLE İLİŞKİ DETAYI

Göz6 yarışmasında yer alan Berna Keklikler ve Zeyd arasında kısa süreli bir ilişki yaşanmıştı. Tahtalarda yazışarak konuşan Zeyd ve Berna Keklikler, birbirlerine olan ilgilerini açıkça itiraf etmişlerdi.

zz

Daha sonra yarışmayı birinci olarak tamamlayan Berna Keklikler, Survivor’a katılmaya hak kazandı.

zeyd1

32 yaşında olan Zeyd, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

z

Profesyonel futbol oynayan ve vücut geliştirme sporuna da ilgili olan Zeyd Gümüştutan, moda ile de ilgileniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü şarkıcı gözyaşları içinde açıkladı! Milyonda bir görülen hastalığa yakalandıDünyaca ünlü şarkıcı gözyaşları içinde açıkladı! Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı
Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyorŞtandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor
Derin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı!Derin göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur kısmetse olur yarışmacıları Öykü Serter yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi

Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!

Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.