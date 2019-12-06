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Kısmetse Olur'da tanışıp evlenen Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kısmetse Olur programında tanışıp evlenen Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç 3 yıllık evliliklerini daha fazla sürdüremedi. Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç çifti boşandıklarını açıkladı.

Kısmetse Olur'da tanışıp evlenen Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç boşandı

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Nur Erkoç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 2016 yılında, aynı yarışmadaki damat adaylarından Batuhan Cimilli ile evlenen Nur Erkoç, boşandıklarını açıkladı.

'Anlaşmalı olarak boşandık' diyen Erkoç açıklamasında şunları söyledi:

"2,5-3 ay oluyor evliliğimiz biteli. Batuhan ile dostluk aşamasındayız. Önce evleri ayırdık. Git gelli bir süreç geçirdik. sonrasında olmayacağına karar verdik.

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Hala birbirimize verdiğimiz değer devam ediyor. Ortada bir de çocuğumuz olduğu için anlaşmak durumundayız. Elimizden geldiğinde Asel için bir araya geliyoruz. Kepçe kulak ameliyatı oldum. Ameliyat sırasında Batuhan'ın yanımda olması çok ince bir davranıştı.

Biz kendi aramızda çözemediğimiz bazı sıkıntılar vardı. Olmayacağını düşündük. Bunun ihanet ile alakası yok. Birbirimizle anlaşamamaya başladık. Karar verdik, anlaşmalı olarak bitirdik."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nur'u liseden sima olarak tanıyorum çok sessiz bir kızdı belli başlı arkadaşları vardı cidden tahmin etmezdim böyle bir programa katılacak oradan evlenecek. Şaşırdım şimdi daha yeni görüyorum.
Medyadan uzaklaşmışlardı böylece gündeme gelmeye çalışıyorlar.
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