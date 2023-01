Furkan Can Ağca, Kısmetse Olur evine olaylı bir giriş yapmıştı. Eve girdiğinde, Tolga ile tanışma yolunda olan Aybüke'yi dansa kaldırmış, Tolga'nın sorgulaması üzerine ise 'Kalede kaleci varken gol atmaz mısın?' yanıtıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Sonradan, Aybükeyi dansa kaldırmasının nedenini, Tolga'nın eskiden kendi kız arkadaşına mesaj atması olduğunu söylemişti. Şimdi ise Furkan Can Ağca, diskalifiye iddiasıyla gündeme geldi. Peki Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

FURKAN CAN AĞCA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Furkan Can Ağca'nın programına katılmasının ardından, geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve müstehcen fotoğrafları ile şantaj yaptığı ve bu nedenle davalık olduğu söylenmişti.

Bu haber sonrasında Kısmetse Olur yönetiminin, Furkan hakkında ortaya çıkan ifşa olayları yüzünden başının ağrıdığı ve Furkan'ı diskalifiye etme kararı aldıkları iddia edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Furkan Can Ağca program için, 'Bana ne denildiyse onu yapıyorum' dedi ve hakkında çıkan şiddet ve şantaj haberlerinin gerçek olmadığını söyleyerek kendini savundu.

FURKAN CAN AĞCA KİMDİR?

Furkan Can Ağca Karslıdır, 21 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Ağca modellik yaptığını ve markalarla çalıştığını belirtti.