MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında?

Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında?

06.01.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programına damat adayı olarak katılan Furkan Can Ağca'nın diskalifiye olacağı konuşuluyor. Diskalifiye iddiası sosyal medyada gündem olunca, damat adayının Kısmetse Olur evinden neden diskalifiye edileceği de merak konusu oldu. Furkan Can Ağca, sosyal medyadan konuya ilişkin detayları aktardı. Peki Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında?

Furkan Can Ağca, Kısmetse Olur evine olaylı bir giriş yapmıştı. Eve girdiğinde, Tolga ile tanışma yolunda olan Aybüke'yi dansa kaldırmış, Tolga'nın sorgulaması üzerine ise 'Kalede kaleci varken gol atmaz mısın?' yanıtıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Sonradan, Aybükeyi dansa kaldırmasının nedenini, Tolga'nın eskiden kendi kız arkadaşına mesaj atması olduğunu söylemişti. Şimdi ise Furkan Can Ağca, diskalifiye iddiasıyla gündeme geldi. Peki Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında?

FURKAN CAN AĞCA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Furkan Can Ağca'nın programına katılmasının ardından, geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve müstehcen fotoğrafları ile şantaj yaptığı ve bu nedenle davalık olduğu söylenmişti.

Bu haber sonrasında Kısmetse Olur yönetiminin, Furkan hakkında ortaya çıkan ifşa olayları yüzünden başının ağrıdığı ve Furkan'ı diskalifiye etme kararı aldıkları iddia edildi.

Kısmetse Olur Furkan Can Ağca diskalifiye mi olacak? Neden diskalifiye olacak? Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Furkan Can Ağca program için, 'Bana ne denildiyse onu yapıyorum' dedi ve hakkında çıkan şiddet ve şantaj haberlerinin gerçek olmadığını söyleyerek kendini savundu.

FURKAN CAN AĞCA KİMDİR?

Furkan Can Ağca Karslıdır, 21 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Ağca modellik yaptığını ve markalarla çalıştığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teoman'dan EYT açıklaması! "Bana da vurdu"Teoman'dan EYT açıklaması! "Bana da vurdu"
Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan bakın kim çıktı!Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan bakın kim çıktı!
Set öncesi kameralara yakalanınca gerildilerSet öncesi kameralara yakalanınca gerildiler
Anahtar Kelimeler:
diskalifiye kısmetse olur sosyal medya damat adayı yaşında

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."

Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.