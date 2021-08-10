MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'dan olay paylaşım! Bikinisi dar geldi

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'dan olay paylaşım! Bikinisi dar geldi

10.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur adlı izdivaç programıyla tanınan Mehtap Taşkıran, yarışmadan sonra gözlerden kaybolmuştu. Kızı Yaren ile birlikte mütevazi bir hayat süren 'Kısmetse Olur Mehtap', sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2016 yılında yayınlanmaya başlayan Kanal D'nin çok izlenen izdivaç programı Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran programa damga vuran isimler arasında oldu.
640xauto
Yarışmada sivri dilli olduğu anlaşılan Mehtap Taşkıran, yarışmadan sonra ekranlarda görünmese de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
640xauto (1)

Instagram hesabından paylaştığı bikinili videosu ile dikkat çeken Taşkıran'ın bikinisinin küçük gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

kismetse-olur-yarismacisi-murat-ozbakan-in-kizi-10514943_2882_amp

"BEYAZ TEN VE ROMANTİZM ARIYOR"

Mehtap, 'Kısmetse Olur'evindeki yarışmacılardan biri olan Murat Özbakan ile yakınlaşmıştır. Eşi olacak kişide aradığı kriterler arasında beyaz ten ve romantizm olan Mehtap, ayrıca eşi olacak kişinin dış görünüşü çok önemsemediğini belirtirken, komik, kendini güldürebilecek erkeklerden hoşlandığını açıklamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdiMüge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi
Kısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladıKısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladı
Aldatılan türkücü ağzını bozdu! Aldatılan türkücü ağzını bozdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Afgan gazetecinin videosuna soruşturma

Afgan gazetecinin videosuna soruşturma

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

Olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

Olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.