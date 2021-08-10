Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'dan olay paylaşım! Bikinisi dar geldi

2016 yılında yayınlanmaya başlayan Kanal D'nin çok izlenen izdivaç programı Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran programa damga vuran isimler arasında oldu.



Yarışmada sivri dilli olduğu anlaşılan Mehtap Taşkıran, yarışmadan sonra ekranlarda görünmese de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Instagram hesabından paylaştığı bikinili videosu ile dikkat çeken Taşkıran'ın bikinisinin küçük gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

"BEYAZ TEN VE ROMANTİZM ARIYOR"

Mehtap, 'Kısmetse Olur'evindeki yarışmacılardan biri olan Murat Özbakan ile yakınlaşmıştır. Eşi olacak kişide aradığı kriterler arasında beyaz ten ve romantizm olan Mehtap, ayrıca eşi olacak kişinin dış görünüşü çok önemsemediğini belirtirken, komik, kendini güldürebilecek erkeklerden hoşlandığını açıklamıştı.



