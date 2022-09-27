Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz dekoltesiyle olay oldu! Görenlerin nefesi kesildi

Tuğçe Yılmaz, Kısmetse Olur evinin dikkat çeken isimlerinden biriydi. Şimdilerde adeta bir sosyal medya fenomeni olan Yılmaz'ın pozlarına bakan bir daha bakıyor.

DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ

Tuğçe Yılmaz göğüs ve göbek dekolteli pozuyla olay oldu.

O poza, "Harika görünüyorsunuz", "İnanılmaz" gibi yorumlar geldi.

Tuğçe Yılmaz, Kısmetse Olur evinde Emre Ubeyli ile sevgiliydi.

Didem Delen ile kavgasıyla akıllara kazındı.

Son zamanlarda sosyal medyada tarzı ve güzelliğiyle konuşuluyor.

İşte pozlarından bazıları...





