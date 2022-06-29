Kısmetse Olur'un asi kızı Melis Buse Betkayan mayolu havuz pozuyla nefes kesti!

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son olarak çıktığı tatilden mayolu havuz pozlarıyla takipçilerine güzel fiziğini sunan Betkayan, cesur pozuyla dikkat çekti.

MAYOLU HAVUZ POZU OLAY YARATTI

744 bin Instagram takipçisi bulunan Melis Buse Betkayan, sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak çıktığı tatilden mini şortlu ve mayolu havuz pozlarını paylaşan güzel isim, güzelliğiyle takipçilerini adeta büyüledi.

YARIŞMADAKİ ASİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Kısmetse Olur yarışmasında eve katılan diğer kadın yarışmacılarla anlaşamamasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, hırçın tavırlarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.

Yarışmanın asi kızı olarak tanımlanan Melis Buse Betkayan şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı pozlarla merak edilen isim oldu.

İşte Melis Buse Betkayan'ın Instagram pozları;





