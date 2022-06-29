MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur'un asi kızı Melis Buse Betkayan mayolu havuz pozuyla nefes kesti!

Kısmetse Olur'un asi kızı Melis Buse Betkayan mayolu havuz pozuyla nefes kesti!

29.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur adlı evlilik yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Melis Buse Betkayan, yarışmadaki asi tavırlarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Yarışmanın bitmesinin ardından geçirdiği değişim ve paylaşımlarıyla öne çıkan güzel isim, son olarak mayolu havuz pozuyla olay yarattı.

Kısmetse Olur'un asi kızı Melis Buse Betkayan mayolu havuz pozuyla nefes kesti!

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son olarak çıktığı tatilden mayolu havuz pozlarıyla takipçilerine güzel fiziğini sunan Betkayan, cesur pozuyla dikkat çekti.

MAYOLU HAVUZ POZU OLAY YARATTI

744 bin Instagram takipçisi bulunan Melis Buse Betkayan, sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

290794596_397164332381152_6619206422991435320_n

Son olarak çıktığı tatilden mini şortlu ve mayolu havuz pozlarını paylaşan güzel isim, güzelliğiyle takipçilerini adeta büyüledi.

melis buse

YARIŞMADAKİ ASİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Kısmetse Olur yarışmasında eve katılan diğer kadın yarışmacılarla anlaşamamasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, hırçın tavırlarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.

melis

Yarışmanın asi kızı olarak tanımlanan Melis Buse Betkayan şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı pozlarla merak edilen isim oldu.

melis1

İşte Melis Buse Betkayan'ın Instagram pozları;

melis5

melis4

melis3

melis2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan elbisesiyle hayrete düşürdü! Frikik vermemek için... Transparan elbisesiyle hayrete düşürdü! Frikik vermemek için...
Cüneyt Arkın'ın son rolü! O görüntüleri paylaştı: En zor günlerde cesur bir dönüş yaptıCüneyt Arkın'ın son rolü! O görüntüleri paylaştı: En zor günlerde cesur bir dönüş yaptı
Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!

Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!

İlginizi Çekebilir

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.