Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer Nihat Hatipoğlu'na katıldı! 'Kadınlardan uygunsuz fotoğraflar alıyorum' deyince...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla tanınan Çağrı Özer Nihat Hatipoğlu ile İftar programına katıldı ve sorduğu soru ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

'UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR...'

Oyunculuk yaptığını ve müzikle ilgilendiğini söyleyen Çağrı Özer, Nihat Hatipoğlu'na 'Hocam ben sosyal medya fenomeniyim. Sosyal medya üzerinden kadınlar tarafından uygunuz mesajlar ve uygunsuz fotoğraflar alıyorum' dedi.

Hatipoğlu; 'Alıyorsun. Sana gönderiyorlar yani.' diye yeniden sordu. Çağrı Özer 'Evet bana gönderiyorlar. Bu kul hakkına girer mi?' diye sordu.

'TUZAKLARA DÜŞME'

Nihat Hatipoğlu da 'Elbette girer. Bunlar çirkin şeyler. Allah sana yardım etsin. Tuzaklara düşme' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.