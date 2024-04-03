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Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer Nihat Hatipoğlu'na katıldı! 'Kadınlardan uygunsuz fotoğraflar alıyorum' deyince...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 07:25
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Nihat Hatipoğlu ile İftar programında sorulan sorular sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer katıldı ve sorduğu soru ile herkesi şaşırttı. Çağrı Özer 'Kadınlardan uygunsuz fotoğraflar alıyorum' deyince Nihat Hatipoğlu bir kez daha sordu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer Nihat Hatipoğlu'na katıldı! 'Kadınlardan uygunsuz fotoğraflar alıyorum' deyince...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla tanınan Çağrı Özer Nihat Hatipoğlu ile İftar programına katıldı ve sorduğu soru ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

'UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR...'

Oyunculuk yaptığını ve müzikle ilgilendiğini söyleyen Çağrı Özer, Nihat Hatipoğlu'na 'Hocam ben sosyal medya fenomeniyim. Sosyal medya üzerinden kadınlar tarafından uygunuz mesajlar ve uygunsuz fotoğraflar alıyorum' dedi.

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Hatipoğlu; 'Alıyorsun. Sana gönderiyorlar yani.' diye yeniden sordu. Çağrı Özer 'Evet bana gönderiyorlar. Bu kul hakkına girer mi?' diye sordu.

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'TUZAKLARA DÜŞME'

Nihat Hatipoğlu da 'Elbette girer. Bunlar çirkin şeyler. Allah sana yardım etsin. Tuzaklara düşme' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Nihat Hatipoğlu kısmetse olur sosyal medya turu
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