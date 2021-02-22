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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük dalga konusu oldu! 'Bahar Candan'a benziyorsun'

22.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük dalga konusu oldu! 'Bahar Candan'a benziyorsun'

Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük değişimi ile ağızları açık bıraktı. Cansel Çördük fotoğraflarına yaptığı photoshopla dalga konusu oldu.

Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük paylaşımlarıyla gündemde...

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor. İç çamaşırlarıyla poz veren Çördük paylaşımına "Vücudunuzu sevin kızlar" notunu düşmüş ve dikkat çekmişti.

Ekran Alıntısı

Çördük yeni cesur pozlarıyla ise dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Takipçileri Cansel Çördük ile dalga geçerek "Photosop'u bırakman lazım Bahar Candan'a benziyorsun" yorumu yağdırdı.

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