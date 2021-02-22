Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük dalga konusu oldu! 'Bahar Candan'a benziyorsun'

Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük paylaşımlarıyla gündemde...

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor. İç çamaşırlarıyla poz veren Çördük paylaşımına "Vücudunuzu sevin kızlar" notunu düşmüş ve dikkat çekmişti.

Çördük yeni cesur pozlarıyla ise dalga konusu oldu.

Takipçileri Cansel Çördük ile dalga geçerek "Photosop'u bırakman lazım Bahar Candan'a benziyorsun" yorumu yağdırdı.



