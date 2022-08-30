Kısmetse Olur yarışmacısı Ceyda Kırıcı zayıflayıp bambaşka biri oldu! Anne olan ismin eski halinden eser kalmadı!

Seneler önce yayınlanan ve yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitleyen Kısmetse Olur yarışmacıları zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmada dikkat çeken gelin adaylarından olan Ceyda Kırıcı'nın geçirdiği değişim görenleri şaşırttı.

KISMETSE OLUR'UN CEYDA'SI ZAYIFLAYARAK BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

Sevilen programda damat adaylarından Adnan Kızıltaş ile yaşadığı aşkla tanınan Ceyda Kırıcı, program sonrasında evlenip bir aile kurdu.

Yarışmada diğer gelin adayları ile yaşadığı polemiklerle sık sık dikkat çeken Ceyda Kırıcı, şimdilerde çocuğu ve eşiyle mutlu bir hayat sürüyor.

Lise mezunu olduğu bilinen fenomen isim, Kısmetse Olur'dan önce Bu Tarz Benim yarışması ile de tanınmıştı.

OĞLUYLA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Ceyda Kırıcı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Eşi ve çocuğu ile pozlarını paylaşan Kırıcı’nın geçirdiği değişimi görenler ise ünlü ismi tanıyamıyor.

Pilates eğitmenliği yapan Kırıcı'nın oldukça zayıflaması dikkat çekti.

Adeta bir deri bir kemik kalan ismin yüzündeki değişiklikler de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Kısmetse Olur Ceyda'nın şaşırtan değişimi...



