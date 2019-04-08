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Kısmetse Olur yarışmacısı Melis'ten itiraflar: Kurguydu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kısmetse Olur programının fenomen gelin adayı Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında yarışma hakkında şaşırtan gerçekleri açıkladı.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının dikkat çeken gelin adaylarının başında gelen Melis Buse Betkayan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Adını duyurduğu yarışma hakkında konuşan Betkaya, "Her şey kurguydu, biz cast ekibiydik" dedi.

"YAPIM ŞİRKETİ İNSANLARI KANDIRDI"

Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Melis Buse Betkayan, yarışma hakkında şunları söyledi:

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"Yarışmanın üzerinden 2-3 sene geçti ama bir ömür geçse de olurdu. Güzeldi bitti. Unutulsun istemiyorum sonuçta oradan tanındım. yoksa beni kimse tanımıyordu sıradan bir insandım hala da öyleyim. Çok severek yaptığım bir iş değildi ve bitti. Sonuçta hepimiz casttık. Hiçbir gerçeklik payı olmayan kurgudan oluşan bir işti. ben bu işe bilerek başladım ama evlilik programı olacağını bilmiyordum. İnsanların bunu gerçek zannetmesi üzücü. Yapım şirketi kandırdı insanları.

"YARIŞMADA ÖNÜMÜZE SET KONULDU"

Beni etkileyen bir durum olmadı. Ben oyuncu olmak istedim bunun için katıldım. Oradan olan biri oyuncu olamıyor çünkü önünüze bir set koyuyorlar. Benim 3 yıllık sözleşmem vardı daha yeni bitti."

"BAHAR CANDAN'IN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Betkayan, Bahar Candan ile Kısmetse Olur yarışmasının sunucusu Seda Akgül arasında olan tartışma hakkında da konuştu.

Akgül'ü çok sevdiğini belirten Melis Buse Betkayan, Bahar Candan'ı sözleriyle adeta yerden yere vurdu. Betkayan, Candan için, "Onun nereden geldiğini biliyoruz. Köyünde çıkıp geldi. Onun babası bir akademisyen bu para nereden geliyor. Bir akademisyenin ne kadar kazandığını biliyoruz" dedi.

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