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  4. Kısmetse Olur yarışmacısı Tuğçe Aleyna estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Kısmetse Olur yarışmacısı Tuğçe Aleyna estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 07:37
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Bir dönem Öykü Serter'in sunumu ile YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacılarından Tuğçe Aleyna yaptırdığı estetikle adeta bambaşka biri oldu. Tuğçe Aleyna'yı görenler tanıyamadı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Tuğçe Aleyna estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

TV ekranlarında yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılmasının ardından gündüz kuşağından kaldırılmıştı. 5 yıllık aranın ardından 2022'de YouTube'a Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla dönen program özellikle ilk sezonuyla dikkat çekmişti.

ALEYNA 1

Yarışmanın sevilen isimlerinden biri de Tuğçe olmuş ve Ozan'la yaşadığı aşkla büyük bir ses getirmişti. Programın bitmesinin ardından da ilişkilerini devam ettiren Tuğçe-Ozan çifti bir süre önce ayrılma kararı almıştı.

akeyna sevgilisi

SON HALİ GÜNDEMDE

Tuğçe bu kez yaptırdığı estetikle gündeme geldi. Güzelleşmek için badem göz ameliyatı olan Tuğçe Aleyna'nın son halini görenler tanıyamadı.

SON HALİ 2

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Eski hali gayet güzeldi', 'Gözleri anormal derecede çekilmiş duruyor, 'Kendi gözleri daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.

son hali

Vitrin


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