Kısmetse Olur yarışmacısı Tuğçe Aleyna estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

TV ekranlarında yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılmasının ardından gündüz kuşağından kaldırılmıştı. 5 yıllık aranın ardından 2022'de YouTube'a Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla dönen program özellikle ilk sezonuyla dikkat çekmişti.

Yarışmanın sevilen isimlerinden biri de Tuğçe olmuş ve Ozan'la yaşadığı aşkla büyük bir ses getirmişti. Programın bitmesinin ardından da ilişkilerini devam ettiren Tuğçe-Ozan çifti bir süre önce ayrılma kararı almıştı.

SON HALİ GÜNDEMDE

Tuğçe bu kez yaptırdığı estetikle gündeme geldi. Güzelleşmek için badem göz ameliyatı olan Tuğçe Aleyna'nın son halini görenler tanıyamadı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Eski hali gayet güzeldi', 'Gözleri anormal derecede çekilmiş duruyor, 'Kendi gözleri daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.









