Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Çördük Instagram'ı sallıyor!

Eser West ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve ardından Arda Turan ile özel yazışmaları ortaya çıkan Cansel'in fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

Cansel Çördük, 550 bin kişi tarafından halen takip ediliyor.

Kısmetse Olur programından sonra pek de ortalarda görünmeyen Çördük yurt dışında yaşıyor ve sosyal medyadaki seksi pozlarıyla dikkat çekiyor.

İsmini Kısmetse Olur ile duyuran Cansel Çördük, 1995 yılında doğdu. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a gelen popüler gelin adayı, stanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim görüyor. Terazi burcu olan Cansel Çördük, ilk olarak Çılgın Dersane filminde rol aldı.

Cansel Çördük, Kısmetse Olur evinin popüler damat adaylarından olan ve programdan sonra Survivor’da yarışan Eser West ile büyük aşk yaşamıştı. Yarışmadan birinci çıkan ancak evlenmeyi kabul etmeyen çift, yollarını bir süre önce ayırmıştı.



