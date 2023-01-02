MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya başrolde! Aile dizisi kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya başrolde! Aile dizisi kadrosu

02.01.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’yı bir araya getiren Aile dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisi Aysel’i kimin oynayacağı da merak konusu oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya başrolde! Aile dizisi kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Medcezir dizisinden beri televizyona iş yapmayan Serenay Sarıkaya’yı buluşturan Aile dizisi merakla bekleniyor.

Son dönemin en iyi castına sahip olan diziyi Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın yönetecek. Dizide Aslan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) işlettiği Volta adlı gece kulübünde de sahne alan sevgilisi Aysel’i canlandıracak oyuncu için titiz bir çalışma yapıldı.

Rol sonunda Ecem Simge Yurdatapan’ın oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hakan Bonomo’nun yazdığı dizi bir çiftlik evinde yaşayan Soykan ailesinin hikâyesini ekrana taşıyor.

hkjhkh

AİLE KADROSU

Show TV’nin 2023’teki en büyük bombası olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ “Aslan Soykan”a, Serenay Sarıkaya “Devin”e, Nur Sürer “Hülya Soykan”a, Nejat İşler “Cihan Soykan’a, Levent Ülgen “İbo”ya, Emel Göksu “Seher”e, Canan Ergüder “Leyla Soykan”a, Yüsra Geyik “Yağmur”a, İpek Çiçek “Ceylan”a, Umutcan Ütebay “Eko”ya, Ushan Çakır “Ati”ye, İpek Tenolcay “Neşe”ye, Mert Denizmen “Tolga”ya, Ege Yordamlı “Can”a hayat verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi dizisinde…Yalı Çapkını'nın Kazım'ı bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi dizisinde…
Cinsiyet değiştirmişti! Yılbaşında iddialı seçimCinsiyet değiştirmişti! Yılbaşında iddialı seçim
Dekolteli yılbaşı pozu tepki çekti! "Az bekleseydin..."Dekolteli yılbaşı pozu tepki çekti! "Az bekleseydin..."
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya avro sevgilisi petrolün varil fiyatı petrol dolar

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kendini baştan yarattı! Beğenen de var eleştiren de

Kendini baştan yarattı! Beğenen de var eleştiren de

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.