Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya başrolde! Aile dizisi kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Medcezir dizisinden beri televizyona iş yapmayan Serenay Sarıkaya’yı buluşturan Aile dizisi merakla bekleniyor.

Son dönemin en iyi castına sahip olan diziyi Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın yönetecek. Dizide Aslan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) işlettiği Volta adlı gece kulübünde de sahne alan sevgilisi Aysel’i canlandıracak oyuncu için titiz bir çalışma yapıldı.

Rol sonunda Ecem Simge Yurdatapan’ın oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hakan Bonomo’nun yazdığı dizi bir çiftlik evinde yaşayan Soykan ailesinin hikâyesini ekrana taşıyor.

AİLE KADROSU

Show TV’nin 2023’teki en büyük bombası olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ “Aslan Soykan”a, Serenay Sarıkaya “Devin”e, Nur Sürer “Hülya Soykan”a, Nejat İşler “Cihan Soykan’a, Levent Ülgen “İbo”ya, Emel Göksu “Seher”e, Canan Ergüder “Leyla Soykan”a, Yüsra Geyik “Yağmur”a, İpek Çiçek “Ceylan”a, Umutcan Ütebay “Eko”ya, Ushan Çakır “Ati”ye, İpek Tenolcay “Neşe”ye, Mert Denizmen “Tolga”ya, Ege Yordamlı “Can”a hayat verecek.

