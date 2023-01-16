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Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisinden ilk kareler! Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırtmacı olay

16.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı Aile dizisinden ilk kareler yayınlandı. Aile dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya'nın iddialı tarzı dikkat çekti. Sarıkaya'nın kasığına kadar yırtmaçlı tarzı olay oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisinden ilk kareler! Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırtmacı olay

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın merakla beklenen dizisinden gelen kareler heyecanlandırdı.

Aile dizisi kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya eşlik ediyor.

Diziden gelen ilk karelerde Serenay Sarıkaya'nın iddialı tarzı dikkat çekti. Sarıkaya'nın kasığına kadar yırtmaçlı halini görenler "RTÜK müdahale eder" yorumlarına sebep oldu.

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AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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