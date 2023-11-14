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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer'in sokak stili olay oldu! Bakan bir daha baktı

14.11.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteri ile büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa sokak stiliyle dikkat çekti. Dizer'in son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Şimdilerde Aile dizisinde hayat verdiği Aslan karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Dizer bu defa son pozlarıyla gündem oldu.

Başak Dizer 1

Krem tonlarında ceket ve süper mini eteğiyle pozlar veren Dizer'in sokak stili çok beğenildi. Başak Dizer'in peş peşe paylaştığı pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü modacıya; 'Başak güzelliği diye bir şey var', 'Kombinin harika', 'Çok güzelsin', 'Mükemmel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Başak Dizer 2

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle Türkiye'nin en örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü çiftin Kurt Efe adını verdikleri bir de çocukları var.

Başak Dizer 3

Zaman zaman oğlu ve eşi ile paylaşımlar yapan Başak Dizer'in her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

BAŞAK KIVAMÇ

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