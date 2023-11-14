Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer'in sokak stili olay oldu! Bakan bir daha baktı

Şimdilerde Aile dizisinde hayat verdiği Aslan karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Dizer bu defa son pozlarıyla gündem oldu.

Krem tonlarında ceket ve süper mini eteğiyle pozlar veren Dizer'in sokak stili çok beğenildi. Başak Dizer'in peş peşe paylaştığı pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü modacıya; 'Başak güzelliği diye bir şey var', 'Kombinin harika', 'Çok güzelsin', 'Mükemmel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle Türkiye'nin en örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü çiftin Kurt Efe adını verdikleri bir de çocukları var.

Zaman zaman oğlu ve eşi ile paylaşımlar yapan Başak Dizer'in her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.









