MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer yer çekimine meydan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 21:57 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, yer çekimine karşı yoga yaparak tavana asılı ip üzerinde amuda kalktı. Dizer o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer yer çekimine meydan okudu

2016 yılında Paris'te yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stilist Başak Dizer, yer çekimine karşı yoga yaparak ip üzerinde amuda kalkarak bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

YAPTIĞI HAREKETLERLE SINIRLARI ZORLADI

Instagram'da 700 binden takipçisi bulunan Başak Dizer, kusursuz fiziğini borçlu olduğu spordan birkaç fotoğraf paylaştı. Tavana asılı ipin üzerine çıkarak çeşitli hareketler yapan Başak Dizer, amuda kalkarak poz verdi.

basak

Dizer bu anları "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin" notuyla takipçileriyle paylaştı.

basak2

YERÇEKİMİNE KARŞI YOGA NEDİR?

Aerial denilen bu yoga türünde tüm hareketler ters bir şekilde yapılır. Baş aşağı yapılan bu yogada amaç; bedeni rahatlatıp esnetirken, kan akışını beyne yönlendirerek farkındalığı kat kat arttırmaktır.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturduEsra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu
Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturduEsra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başak dizer Kıvanç Tatlıtuğ yoga

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 4 yorum
ki kadın 44 yaşında. bravo...
1989 doğumlu nasıl 44 yaşda oluyor birader
erkegin sarisi biseye yaramaz
yoktur be okadar iyi gibi daha
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.