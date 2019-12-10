Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer yer çekimine meydan okudu

2016 yılında Paris'te yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stilist Başak Dizer, yer çekimine karşı yoga yaparak ip üzerinde amuda kalkarak bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

YAPTIĞI HAREKETLERLE SINIRLARI ZORLADI

Instagram'da 700 binden takipçisi bulunan Başak Dizer, kusursuz fiziğini borçlu olduğu spordan birkaç fotoğraf paylaştı. Tavana asılı ipin üzerine çıkarak çeşitli hareketler yapan Başak Dizer, amuda kalkarak poz verdi.

Dizer bu anları "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin" notuyla takipçileriyle paylaştı.

YERÇEKİMİNE KARŞI YOGA NEDİR?

Aerial denilen bu yoga türünde tüm hareketler ters bir şekilde yapılır. Baş aşağı yapılan bu yogada amaç; bedeni rahatlatıp esnetirken, kan akışını beyne yönlendirerek farkındalığı kat kat arttırmaktır.

