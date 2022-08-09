Aşıklar Bayramı filmi için geri sayım sürüyor. Fragmanı ve ilk görselleri paylaşılan film usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar internett "Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşıklar Bayramı filmi konusu nedir?", "Aşıklar Bayramı ne zaman Netflix'te yayınlanacak, oyuncuları kimlerdir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Netflix'in yerli yapımına ilişkin detaylar haberimizde...

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz âşığı babası Heves Ali (Settar Tanrıöğen)'nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir.



Kemal Varol’un ödüllü kitabı Âşıklar Bayramı’ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar.

AŞIKLAR BAYRAMI NE ZAMAN NETFLİX'TE YAYINLANACAK?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen’in paylaştığı Âşıklar Bayramı filmi 2 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşıklar Bayramı filminin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen paylaşıyor.

AŞIKLAR BAYRAMI UYARLAMA MI?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği film Kemal Varol’un aynı adlı ödüllü kitabından uyarlandı.

