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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü! Babalar Günü'nde...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kayınpederi Ali Cengiz Dizer, Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü! Babalar Günü'nde...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’ın eşi Başak Dizer’in 68 yaşındaki babası Ali Cengiz Dizer, 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü.

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Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Kıvanç Tatlıtuğ’u arkadaşları yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer ise taziyeleri kabul etti.

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Kıvanç Tatlıtuğ, cenaze namazının ardından kayınpederinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Ali Cengiz Dizer, Nilüferköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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'Babalar Günü'nü unutmadılar 'Babalar Günü'nü unutmadılar
İbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımıİbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımı
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