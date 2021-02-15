Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçici'nin yer aldığı Netflix dizisinden ilk fotoğraflar

Aksiyon macera türündeki hikayenin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

Oyuncu kadrosu: Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol koltuğunda oturduğu dizinin kadrosu başta Özge Özpirinçci olmak üzere Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşuyor.

Yönetmen: Tolga Karaçelik & Umut Aral

Yazar: Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak



KONUSU

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

Dizinin 2021 sonlarına doğru tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanıyor.

