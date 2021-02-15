MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçici'nin yer aldığı Netflix dizisinden ilk fotoğraflar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçici'nin yer aldığı Netflix dizisinden ilk fotoğraflar

15.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçici'nin yer aldığı Netflix dizisinden ilk fotoğraflar

Bir denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alan ve sekiz bölümden oluşacak Netflix orijinal dizisinin çekimlerine Ege kıyılarında başlandı. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci bulunuyor.

Aksiyon macera türündeki hikayenin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.
Oyuncu kadrosu: Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol koltuğunda oturduğu dizinin kadrosu başta Özge Özpirinçci olmak üzere Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşuyor.

1613371445_RT_MG_1570

Yönetmen: Tolga Karaçelik & Umut Aral

Yazar: Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak
1613371471_V3_MG_1559

KONUSU

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?
Dizinin 2021 sonlarına doğru tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Yeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınızYeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınız
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosunda!

Behzat Ç'nin Hayalet'i bakın hangi diziye dahil oldu

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece senaryoyu paylaştı! Bomba ifşa

Senaryoyu ifşa etti! Bomba detay

Bir Denizaltı Hikayesi'nden ilk kareler! Bir Denizaltı Hikayesi oyuncuları

Merakla beklenen diziden ilk kareler geldi

Dwayne Johnson’ın dizisi Young Rock’tan şaşırtan kareler

Gören şaştı kaldı

Yeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınız

Yeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınız

Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender ve Hasan Ali evleniyor mu?

Yasak Elma'da sürpriz evlilik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.